Argentina: Trigo transgénico HB4

Argentina

Por Lisandro Arelovich*

Tierra Viva, 10 de junio, 2022

Silva explica cómo se dio la historia en Bioceres. Federico Trucco, CEO de la empresa de biotecnología, fue un estudiante doctoral en Estados Unidos que se mostraba escéptico a HB4. «Para los primeros años del 2000 ya había varios eventos ‘tolerantes’ a climas extremos en el mundo. Sin embargo, a pesar de funcionar bien a nivel de laboratorio en plantas modelo, funcionaban mal en plantas comerciales y en condiciones de campo abierto. Es un tema complejo que desarrollé en el artículo Keep Calm and Carry On: Climate-ready Crops and the Genetic Codification of Climate Myopia (2020)», repasa el investigador del CIES.