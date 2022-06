Argentina_Misiones: Recuperar la tierra, una lucha por la justicia social y una vida digna

.

Boletín WRM 261

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

16 Junio 2022

Miriam: Entre 1999 y 2000, que fue el momento más difícil por una crisis que atravesaba no solo el país sino las distintas provincias, nos tocó quedarnos las mamás en las casas y los varones -papás, hermanos- iban a trabajar lejos. En esa situación fue que las mujeres nos encontrábamos en las reuniones de la escuela, en la sala de primeros auxilios, y todas contaban lo mismo. La preocupación era que los chicos tenían heridas, problemas de respiración, conjuntivitis, diarrea. Empezaban a tener todos los mismos síntomas y fue entonces que las mujeres empezamos a tener conciencia de que pasaba eso justo en la época de la floración del pino, que el polen que largaba en ese tiempo estaba perjudicando no solo el ambiente de alrededor sino también la salud de nuestras niñas y niños y de las personas más adultas. Fue así que nos dimos cuenta nosotras, las mujeres, que algo estaba pasando y que algo debíamos hacer.

Pensábamos que era fácil. Al empezar obviamente uno no visualiza todo el problema. Le reclamábamos al municipio el tema de salud, de que se retiren más los pinos, que dejen de tirar agrotóxicos, y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que en realidad era una lucha grande. Y ahí empezó todo. Siempre hablando para tener la valentía, el coraje, para seguir resistiendo. Sentir que es una batalla que no se va ha terminar pronto. Ir buscando estrategias para ir avanzando y que muchas veces hay que parar si es necesario para después volver siempre con más fuerza, con más entusiasmo.

Miriam: El principal obstáculo que se presentó al principio fue que la misma comunidad, la misma gente que estaba dentro de la organización le tenía miedo a la empresa, porque es una multinacional. Algunos inclusive veían con buenos ojos a la empresa, como diciendo “pero ellos dan trabajo”, sin mirar la otra parte que hay detrás de ese trabajo, todo lo que estaban destruyendo. Entonces era convencerles, era sembrar conciencia entre nuestros propios compañeros y después entre la comunidad. Porque la comunidad muchas veces nos vio al principio como los que quieren hacer lío, los quilomberos, los piqueteros. Como que no entendían en definitiva que la lucha no era solo por nuestra organización sino por la propia comunidad, para que no desaparezca, y para que la misma gente no termine desapareciendo del lugar. Eso costó muchísimo al principio.