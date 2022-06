Argentina: Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos repudia presencia de la Policía Federal en la ESMA

.

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos repudiamos la presencia de la Policía Federal en el predio de la ESMA

.

Nos sumamos a la denuncia presentada por un grupo de sobrevivientes y de trabajadores sobre la presencia policial en el predio.

.

Hace muchos años expresamos nuestro desacuerdo con la entrega de edificios a organismos de DDHH, a la Secretaría de DDHH, al Ministerio de Justicia, al Archivo Nacional de la Memoria, etc. afirmando que implicaba una desnaturalización del sitio, una banalización de la consigna Memoria, Verdad, Justicia.

.

Los hechos nos dieron la razón: murgas, recitales, asados y acontecimientos que poco tenían que ver con lo sucedido allí, se fueron dando a lo largo de los años

.

Dejar en manos de la policía la seguridad del sitio, para colmo vestidos de civil, sin identificación, apartando a los trabajadores que cumplían esa misión, es una nueva vuelta de tuerca a lo que ya venía ocurriendo: la desmemoria y la banalización que llevan a incluir a las fuerzas de seguridad que llevaron adelante el genocidio.

.

La Policía Federal también formó parte del grupo de tareas que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de compañeros y compañeras en la ESMA. Su presencia es una bofetada a la memoria de las compañeras y compañeros desaparecidos. Los robos de las llaves de los edificios y de una consola de sonido que se ha denunciado sólo pudieron ser perpetrados por la propia policía.

.

El aval de la Secretaría de DDHH y de varios organismos de DDHH es una vergonzosa claudicación que profundizará la desnaturalización del sitio de memoria y el olvido de los crímenes cometidos en la totalidad del predio.

.

Toda la ESMA formó parte del campo de concentración y toda debe preservarse, no sólo el Casino de Oficiales.

.

La policía, monitoreando a los visitantes y a los trabajadores constituye un verdadero peligro para la integridad de los trabajadores, trabajadoras y de les visitantes del predio.

.

Exigimos el inmediato retiro de la fuerza policial del predio.

.

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos

.

Porque luchábamos nos desaparecieron y porque aparecimos seguimos luchando

.

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

CARLOS CALVO 1780- 1er-Piso- Depto 10- timbre 26

Ciudad autonoma de Buenos Aires, Ciudad autonoma de Buenos Aires C1102ABJ

Argentina

exdetenidosdesaparecidos@gmail.com