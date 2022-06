África_Tanzania: Miles de Masáis víctimas de la brutal represión para expulsarlos de sus tierras

Igual de peligrosos para los masáis son los turistas, que se nutren de imágenes, difundidas por los medios, documentales y libros de texto que venden la idea de una ‘naturaleza sin gente’, y que esperan encontrar exclusivamente animales salvajes en sus safaris. En efecto, los masáis no solo se enfrentan al mito de la vida silvestre sin humanos, sino también a un racismo profundamente enquistado. En abril, un famoso periodista estadounidense, Peter Greenberg, de CBS News, calificó a los masáis de “primitivos” cuando daba un paseo con la presidenta de Tanzania, en, su ya larga serie de televisión en que jefes de Estado en ejercicio hacen de guía personal suyo en una visita al país. Como dijo un hombre masái: “El gobierno de Tanzania no quiere a los masáis porque la gente que viene no quiere ver masáis. Antes no pensábamos mucho (ni demasiado mal) acerca del turismo, pero ahora comprendemos que el turismo es gente que viene con dinero, lo que hace que el gobierno piense que ‘si desplazamos a los masáis, vendrá más gente con dinero’”.