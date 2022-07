Cumbre de la OTAN: Imperialismo y sus lacayos

frenteantiimperialista.org

Si hay que atenerse al famoso Concepto Estratégico 2022 aprobado, los alarmistas verán que todo el planeta es objetivo de la OTAN porque se proclama la intención de intervenir en apoyo de sus «intereses, seguridad y valores» en cualquier parte. Colonialismo puro, se mire como se mire. En palabras llanas: se amenaza a toda esa parte de la humanidad que ya no acepta las reglas occidentales ( téngase en cuenta lo ocurrido en la XIV Cumbre de los BRICS , por ejemplo). Unas reglas en las que, por otra parte, se hace hincapié una y otra vez cuando se repite la frase «orden internacional basado en reglas». No hay ni una mención al derecho internacional vigente. Bueno sí, una y refiriéndose a Rusia.

De aquí se sacan varias cosas: la primera, que la noción de la Unión Europea está muerta. La «autonomía estratégica» con la que fantaseaban es inexistente y toda Europa queda subordinada, de hecho y de derecho, a EEUU a través de la OTAN. No es nuevo, pero se ha puesto encima una losa de tal tamaño que es imposible levantarla. Los vasallos asumen sin rechistar su papel de vasallos. Nota al margen: al menos un vasallo, Turquía, ha plantado cara con lo de Suecia y Finlandia y ha conseguido algo que aún no conocemos. Ha sido el único, pero no es europeo.

Rusia y China son los países desafiantes para la OTAN -es de suponer que esto es válido al revés, o sea, que la OTAN es desafiante para Rusia y China, pero eso no lo veréis- y se incluye algo que es nuevo: el espejo. Es decir, la OTAN habla de sí misma cuando se refiere a China, por ejemplo, diciendo que «utiliza una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para proyectar poder a nivel mundial». Lo que es malo en manos de China es muy bueno en las suyas. ¡Ah, estos valores! Unos valores que están amenazados «por la profundización de la asociación estratégica entre China y Rusia». Vamos a ver: Ucrania puede hacer lo que quiera, unirse a la OTAN, por ejemplo, pero eso no amenaza a nadie porque es un país libre, o Suecia y Finlandia, pero cuando otros se asocian con quienes quieren, eso es una «amenaza a los intereses, a la seguridad y a los valores» de la OTAN.

Que nadie tenga la menor duda que el gran enemigo no es Rusia, sino China. Rusia es una etapa que hay que cubrir antes de arremeter contra la gran bicha. Rusia no es enemigo económicamente para Occidente (aunque está demostrando una resistencia que no se esperaban a las sanciones, con lo que eso supone de ejemplo para otros), pero sí en la cuestión militar. Derrotar a Rusia significa derrotar el poder militar de China -Rusia es un importante modernizador del ejército chino, aunque este es cada vez más independiente y genera sus propias armas, como acaba de demostrar con-. Eso es lo que está en juego en Ucrania, donde el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia es casi abierto.

La OTAN lo dice muy claro, en plan loro: Rusia es mala. «Rusia es la amenaza más importante y directa para la seguridad…. bla, bla, bla… socava el orden internacional basado en reglas… bla, bla, bla…». Es un mensaje directo para no comerciar. Pero China no se queda atrás. «Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, seguridad y valores… bla, bla, bla… se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en reglas… bla, bla, bla…». Igual que antes. ¿Se pueden hacer negocios o no? Más bien la OTAN (EEUU) insinúa que no. Pero entonces ¿con quién, si no hay nadie como China actualmente? ¿Y los intereses económicos europeos lo resistirán?