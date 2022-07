Argentina_BsAs: Asamblea socio-ambiental en Baradero en defensa de la Vida y la Salud comunitaria

Argentina_Provincia de Buenos Aires

3/7/22 – Delta R:

Autoconvocados Campana

3 julio 2022

.

Delta R/ 4/7/22

Que es inconcebible que el Intendente y los concejales del Municipio de Baradero no hayan acordado aun que una Zona de Resguardo Ambiental -dentro de cuyos límites no se pueden aplicar agro venenos- debe incluir Ejidos urbanos y suburbanos + núcleos poblacionales (viviendas, escuelas, etc.) + Predios destinados a colmenares, producción hortícola, florícola, frutícola y de animales de granja + Áreas Naturales Protegidas + cursos de agua permanentes y transitorios.