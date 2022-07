Chile_Valparaiso: Manifiesto por la libertad de conciencia, la soberanía, la dignidad y el poder constituyente originario

El 18 de octubre de 2019 los pueblos de Chile estallamos hastiados por la galopante corrupción de las instituciones del estado, la desigualdad social, el sometimiento de la vida al sistema neoliberal que depreda sin parar. Nos rebelamos ante todos los poderes constituidos que controlan los partidos políticos con representación parlamentaria, aburridos del saqueo y del robo de los bienes naturales, que promueven y legitiman. Exigimos recuperar la gran minería para los pueblos, los bosques, los peces y el agua. Rechazamos que el capital se imponga por sobre nuestro trabajo para convertir nuestros derechos en su negocio. Gritamos basta de lucrar con nuestra salud, con los ahorros para nuestra vejez, nuestra educación, nuestras viviendas y nuestros caminos. Luchamos por la infancia abusada, por nuestras abuelas que no aguantan la miseria de sus pensiones. Rayamos por todos los muros de este largo y ancho territorio, no más AFP, no al TPP-11, fin al SENAME, término inmediato de las zonas de sacrificio y de la yuta (ACAB. 1312). Defendimos la vida a riesgo de las nuestras.