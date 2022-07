Ecuador: Revista Ñawpa

Ñawpa, en el pensamiento kichwa es el tiempo en movimiento y en plural. Ñawpa es el Pacha –espacio-tiempo en continua renovación– es la totalidad de lo existente. Espacio-tiempo tejido de al menos tres dimensiones: El Kipa Pacha, lo que está a nuestras espaldas; el Ñawpa Pacha lo que está al frente; y, el Kay Pacha es el aquí y ahora donde se hace el mundo social. Ñawpa Pacha, es el lugar de la memoria y de la historia del mundo que están renovándose continuamente en el hacer y la vivencia de lo actual. El Ñawpa Pacha no corre como la línea del tiempo moderno únicamente hacia un futuro, sino que más bien está siendo en el mundo, y reviviéndose cada vez en el presente. El Ñawpa Pacha –el tiempo de los ojos– es la dimensión acumulada de las experiencias vividas como prácticas, pensamientos, sentires como memoria e historia social. Como dimensión vívida y activa de estar-siendo no es posible olvidar su presencia, es al contrario más importante que el futuro que no se puede ver aún –el Kipa Pacha o el tiempo del después–, porque es ahí, en la memoria donde se va aprendiendo a hacer, estar y mirar el mundo. Por ello, para la visión kichwa lo político y la política se anclan en el Ñawpa Pacha, no como repetición de lo vivido sino en reactualización de la memoria y la historia, “para avanzar hay que ver lo caminado” suele decir una dirigenta histórica del movimiento indígena.