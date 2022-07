Argentina: Acceso a la tierra ya!

Editorial Sudestada

14 julio, 2022

El 1% de la superficie cultivada son legumbres para consumo humano, el 1,4% frutales y tan solo el 0.4% son hortalizas. La superficie que insumen estos tres cultivos de alimentos para personas es de 1 millón de hectáreas, mientras que la superficie destinada a producir commodities de exportación (soja, maíz, trigo, girasol, algodón) supera los 30 millones de hectáreas y no contribuye de ninguna manera a la soberanía alimentaria.

¿Quién va a alimentar a una población creciente si no lo hacemos nosotros? ¿Con qué otro recurso podemos pagar lo que importamos? Este razonamiento subyace en toda la narrativa agropecuaria argentina. Pero esto no es más que una ficción ordenadora, un mito convenientemente sostenido para perpetuar un paradigma que no sirve más, que está agotado y que se tiene que terminar, ya que ni siquiera logra alimentar a la población del propio territorio.