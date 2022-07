Perú: Lucha Indígena -Julio 2022

.

Ocurre que los milagros no ocurren

Editorial «Lucha Indìgena «

huguchacusco@gmail.com

Las maravillas – tipo ave, fruto, planeta, música, amor – necesitan estaciones, transformaciones, procesos, sacrificios. Bien dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano y, por supuesto, a tirones no hay planta que crezca más rápido. Eso hasta el más citadino lo entiende, y eso que en la ciudad muy poca maravilla hay para entrenar la razón y la cordura.

Visto así, ¿cómo sería posible creer que un sistema de poder que cerca ríos, vacía mares e incendia bosques, que para mantenerse vivo tiene que matar – repito, tiene que matar – milagrosamente, tan alegremente, abrirá una puerta para la justicia, para la vida.? ¿ Cuándo se ha visto un mercader apostando con su cliente quién se queda con la ganancia? No va a ocurrir.

Las Organizaciones Internacionales y sus reuniones millonarias, en las que jefes y jefas de estado se sienten en la cima de la humanidad, más allá de sus pronósticos de catástrofe y sus descripciones precisas de la miseria de los miserables, no garantizan salud, educación, cultura o libertad. La OTAN no previene guerras, las provoca, las extiende.

Las comunidades mapuche no están esperando a setiembre. Tal vez mirando hacia el movimiento indígena en Ecuador, calculan que una constitución nacional no sacará a los militares ni a las forestales de sus territorios.

(Y eso que en Chile, lo de Octubre 2019 no fue un milagro sino una maravilla).

No es nuevo el sacrificio, ni extraña la resistencia en los pueblos dignos pero la propaganda en nuestras comunidades y barrios es cada vez más agresiva. Dentro de nuestros corazones y conciencias debe estar en incesante construcción el amanecer de lo real y permanente, entonces será que una mañana todas y todos nos despertemos sin mentirnos.

Miraremos a nuestros hijos y no desearemos para ellos el asfalto, el artificio, la novedad, el título. No desearemos para nuestras hijas el perfume artificial del plástico. Dado el caso, nos morderemos la lengua cuando desechen la moral y los valores que aprendimos del patrón mientras nos apuntaba en la cabeza. Creeremos en la maravilla de la madre tierra, pero no en los milagros del poder.