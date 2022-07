Colombia_Pueblo Nasa: Por la liberación de la Madre Tierra

.

Pueblo nasa, Norte del Cauca, Colombia

25 Julio 2022

.

Llegamos a esta fecha con la dignidad entera por nunca haber sido vencidos en los desalojos, en los ataques militares y paramilitares; de no habernos rendido ante las ofertas de entregas parciales de predios para rompernos; de no haber caído en la tentación de aceptar proyectos de asociación en donde quedaríamos de mano de obra de los industriales. Si hemos sabido resistir, seguiremos resistiendo.

Por tanto, nuestra lucha como liberación de la Madre Tierra no es un obstáculo para Giovani ni su nombramiento representa ninguna ventaja para nuestro proceso. Nuestra lucha es por la libertad de la Madre Tierra. Nosotros y nosotras no paramos ante la nueva coyuntura, seguimos igual que siempre, con la misma fuerza de siempre. El gobierno que llega si puede aportar, bien, si no igual seguimos en nuestro proceso. Nuestra lucha es comunitaria y no es promovida ni lograda por el estado colombiano.