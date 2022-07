Andalucia: Conflictos por el agua

No sólo la demanda, en términos cuantitativos, contribuye a esta “escasez”, sino también la afectación de su calidad por la contaminación. Precisamente, la agricultura yson también unas de las principales causas del deterioro cualitativo del agua, a través de la filtración de pesticidas, fertilizantes nitrogenados, antibióticos, etc. En Andalucía hay 35 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que afecta al 25% del territorio. En la provincia de Granada por ejemplo, 74 municipios, cerca de la mitad del total, tienen suso superficiales contaminadas por nitratos de origen agrícola. Todo ello, junto por supuesto los problemas de vertidos urbanos e industriales, problemas de saneamiento, etc., contribuye a reducir el agua disponible, la “desvaloriza” usando el término de nuestro compañero Ramón Germinale incrementa por tanto la necesidad de infraestructuras y tratamientos.