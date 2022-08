Argentina_Rosario: Asesinados y arrojados al Río Paraná

En la otra mitad de la pantalla habla en vivo Virginia Creimer. La enfocan en un plano medio corto donde se llegan a ver los pliegues de su guardapolvo blanco y el micrófono de los dos principales canales de televisión de la ciudad. Declara en un tono de voz tranquilo, pero con una cadencia que deja entrever cierto malestar. Sus declaraciones lo confirman: dice que hay mala predisposición de la Justicia, que viajó desde La Plata a Rosario junto a su equipo especializado para participar de la autopsia, que fueron autorizados, pero que una vez en el lugar no los dejan hacer las prácticas correspondientes. Y después se presenta para la audiencia que no la conoce.

Asegura que son muchos más, no los recuerda a todos. No lleva la cuenta, dice, porque es algo que le preguntan con frecuencia en los juicios con intención de desprestigiarla. “No se trata de cuántos casos, sino cuántos casos hiciste bien. Y nosotros siempre aplicamos los protocolos correspondientes. Entonces las estadísticas no las tenemos porque nos parece poco relevante”, se explaya del otro lado del teléfono.