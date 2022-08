Kurdistán_Rojava: Un faro de solidaridad, cooperación y progreso

.

Las poblaciones de mayoría kurda de Rojava dieron la bienvenida al resurgimiento democrático de 2012. Aunque Siria es el hogar de una desconcertante variedad de grupos étnicos no árabes, incluidos los kurdos, el gobernante partido Baath ha aplicado durante mucho tiempo políticas chovinistas árabes: un hecho evidente en la situación del país es el nombre oficial: República Árabe Siria. Las políticas del régimen han tenido como objetivo asimilar a las poblaciones no árabes, reasentar a los árabes en regiones no árabes, e incluso negar la ciudadanía a cientos de miles de kurdos.