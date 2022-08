México Zapatista: Salvaguardar la salud comunitaria y de la naturaleza

.

Daliri Oropeza(*)

2 agosto, 2022

.

“El principio en que se basare el atacar las enfermedades

es crear un cuerpo robusto,

pero no es crear un cuerpo robusto con el trabajo artístico

de un médico sobre un organismo débil,

sino crear un cuerpo robusto con el trabajo de toda la colectividad,

sobre todo, esa colectividad social”.

Ernesto Che Guevara un curso político del Ministerio de Salud Pública de Cuba para formar médicos

.

Me acerco. Pregunto. Me hablan de las clínicas autónomas que hay en los Caracoles Zapatistas (entonces eran 5 caracoles, desde agosto del 2019 son 12 caracoles). Hay un traspaso de conocimiento horizontal y capacitación de saberes entre mismas habitantes a través de la figura del promotor de cada comunidad y por cada disciplina: herbolaria, medicina alópata, odontología, etc.