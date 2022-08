Argentina: «La culpa es del pobre, del indio y del negro”

Argentina

Por Ulises Crauchuk

3 de agosto 2022

Para la defensora de genocidas, la “grave situación” que aqueja al país no son ni la inflación, ni la crisis producto del ajuste para pagar la deuda, ni los tarifazos, no. El problema es “quienes en nuestra Patagonia están sufriendo el terror” a manos de “supuestos pueblos originarios y con la complicidad estatal”. Sorprendente.

Podría ser un nuevo exabrupto de los liberfachos, pero es parte de una campaña nacional de criminalización de la lucha mapuche, como parte de la campaña más general de criminalización de la protesta y en particular de los sectores que salen a luchar, como los movimientos de desocupados.

En línea con ello, Villarruel habló de que “vamos a perder nuestra Patagonia ganada con sangre sudor y trabajo” a manos de los “usurpadores de Lafken Winkul Mapu” que amenazan la propiedad de otros argentinos. Faltó aclarar de quienes provienen la sangre, el sudor y el trabajo, no claramente de Villarruel y los de su clase.

El Diario El Chubut va mas allá en su edición de este martes con un extraño corredor mapuche que financiaría la corona británica. Un supuesto periodista de El Bolsón, Luis Perez, afirma sin pruebas, sin nada, que la reivindicación del Wallmapu, el espacio territorial ancestral mapuche que atraviesa territorio chileno y argentino, sería parte de un plan para dividir la Patagonia. Casualmente, por allí viven algunos ingleses como Lewis, pero la soberanía y la apropiación ilegal de ese territorio no parecen importar a los defensores de la propiedad privada.

El incendio de una oficina de la Secretaría de Bosques de Chubut en El Hoyo hace pocas semanas, fue motivo para un recrudecimiento particular. Ignacio Torres, senador del PRO de Chubut, hizo un video al día siguiente instigando a descargar la furia sobre los “supuestos mapuche”. Massoni, empujado más a derecha por Torres, llamó a “cazarlos”, luego de sacarse una foto con Espert. Finalmente, Espert vio que Massoni no sumaba mucho a su imagen y esta semana el ex super ministro de Seguridad recaló como asesor del legislador de la UCR Manuel Pagliaroni, quien en noviembre del año pasado presento un proyecto de resolución repudiando el accionar mapuche en términos similares.