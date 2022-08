Argentina: Litio en los años cansados

.

Por Guadalupe Scotta y Débora Cerutti

Fotografías: Pablo Martínez Olivares

julio 28, 2022

A fines de mayo y principios de junio se realizó en Catamarca el onceavo Seminario Internacional Litio en la región de Sudamérica, evento que es definido por sus realizadores como uno de los encuentros preferidos por la industria minera. Allí participan industrias relacionadas al litio y actores considerados “estratégicos” por el sector minero. En simultáneo, comunidades originarias y rurales provenientes de distintos puntos del llamado “triángulo del litio” se reunieron para levantar sus voces y expresar que la explotación minera, no tiene licencia social. A través de diferentes testimonios, nos acercamos a esta problemática que viene de la mano de la transición energética.

Llamaron a las aguas y ofrendaron una botellita por cada territorio en defensa: Salinas Grandes, Los Andes, Fiambalá, Antofagasta de la Sierra, Ancasti, Santa Gertrudis. No se puede hablar de un evento de multitudes, pero sí de que el puñado de resistencias traía las voces de las comunidades en lucha y la memoria de lxs muertxs.

En el salar les secaron un río explotando litio, otras amanecieron en cortes de ruta contra la minera y pusieron el cuerpo ante las máquinas. Se enfermaron plantas y animales, hay acequias en peligro y territorios expropiados. La sequía que trae el extractivismo, no puede agotar las luchas que se hilan frente a los cerros: asambleas, espacios de encuentro y organización comunal frente al despojo.

A un par de kilómetros, en la circunvalación de la capital provincial, se encontraban reunidos Ceos, gobernadores, ministros, embajadores y toda la pompa del saqueo para hacer negocios, brindar conferencias y trazar planes de acción para los próximos años en torno al litio, en un predio cerrado para no ser molestados (2).

La carrera de empresas transnacionales vinculadas a la electromovilidad y dispositivos electrónicos, se lanzó hace rato en estas provincias y pareciera no tener freno: se proyectan inversiones por más de U$S4.200 millones y todo apunta a lanzar a Argentina como referencia mundial en producción de litio industrializado de alta calidad (3). Durante 2021, los envíos al exterior superaron las 27.000 toneladas por 185 millones de dólares (4) en paralelo al aumento de las ventas globales de vehículos eléctricos (6,75 millones de unidades, 108% más que en 2020) (5).

Marcos Tinte, salinero y vallista, se detiene y saca sus ojotas. El pasamontaña todavía le cubre el rostro, para que el sol no le queme tanto, para que el frío no ajee la piel. Después de siete días de andar junto a su papá por las Salinas Grandes, agarra una palangana y pone sus pies cansados en salmuera. Piensa con sus 14 años de edad, cuánto tiempo durará la sal que cosecharon juntos y cargaron en los 30 burros, y si es suficiente para darle de comer a los animales y para intercambiar por maíz, papa y charqui. Cuarenta años después, su preocupación será otra: defender el agua y los salares del altiplano, amenazados por la minería de litio.

–Me mandaron con el camión para cargar las cosas de la gente, sacar el techo de las casas. Quedó la pared nomás y la llevaron al pueblo, ahí les hacían una pieza de 3 x 4, y no sé qué hicieron con los animales.

El motor se sentía entre los cerros, la maestra la hizo sentar derechita. Estacionaron dos camionetas lustradas, pasaron al lado de la bandera que habían izado esa mañana y se acabó la clase. Todxs lxs niñxs de la sala recibieron a los señores con camisas almidonadas y zapatos nuevos. Son empleados de la minera, pero no parecen salir de las entrañas de la tierra. Lxs niñxs hacen silencio para escuchar las bondades de la nueva empresa que están por instalar, dicen que llega el progreso a La Hoyada. Se llama La Alumbrera. Guillermina escucha la promesa, si terminan séptimo grado van a tener trabajo. A la salida le cuenta todo al abuelo Rosendo: ¡es mentira, ya la minera del Farallón Negro nos contamino el agua, ahora esta nos va a matar!

–Todavía somos saqueados y colonizados. Todavía existen los “colones” por acá. Colón todavía existe, entonces nosotros ya no queremos más colonización, queremos más respeto a nuestra cultura y a nuestra ley.

–Había gente esclavizada, ellos tenían patrón. Entonces cuidaban la hacienda, trabajaban, hilaban y tejían, pero la mayor parte y la mejor era para los patrones. Cuando nosotros ya éramos Unión Diaguita, hemos ido a hacerlos reorganizar y de esa vez ya no pagaron más. Ahí es donde ha comenzado el enfrentamiento con los usurpadores.

–Veintidós años absorbiendo cada chorrito. Mataron al río Trapiche para explotar el litio. La minera Livent exprimió las gotas y los animales empezaron a caer. Las vegas desaparecieron en el Salar del Hombre Muerto. No dejaron pasar una gota de agua. Secaron la vega del río.

Desde el año 2018, se dio un fuerte impulso organizativo, a partir de que la comunidad se enteró de que la empresa Livent (Minera del Altiplano- ex FMC) buscaba expandirse bajo el Proyecto “Fénix” y proveerse de agua del río Los Patos para los procesos de extracción de litio. Este cauce nace de los hielos de la cordillera y recorre San Juan y Catamarca. Viaja 190 kilómetros. Los ecosistemas se encuentran amenazados:

–La vida no se compra con la plata: a mi quíteme el celular y yo vivo tranquilo, pero quíteme el agua y no voy a poder vivir. A los chicos (las mineras) les dan unos mangos y están contentos, eso lleva a que todo se compra por la plata. Pero si no hay agua el día de mañana nos vamos a tener que ir de Antofagasta.