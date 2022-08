Chile: MIR 57 Aniversario

.

Oscar González Mena

12 de agosto de 2022

El tipo de organización ha cambiado y aun reconociendo que los militantes de los colectivos históricos han hechos esfuerzos cuyos resultados han sido estériles por tratar de reorganizar la clásica orgánica con comité central. Militantes de diversas regiones nos dimos cuenta hace tiempo, que la división, el personalismo narcisista, incluso diferencias y concepto no solo de estrategia y táctica si no también ideológica ha sido el obstáculo hasta ahora insalvable para lograrlo, pero a pesar de todo los compañeros de la zona metropolitana hemos logrado coordinarnos, tratando de lograr la tan ansiada reconstrucción y rearticulación.

Agregamos a esto el crecimiento de las bandas que trafican y venden drogas ya instaladas hace mucho tiempo en las poblaciones, y obviamente la resultante del efecto pandemia donde murieron varios de nuestros compañero, algunos regresaron a sus hogares de origen para apoyar a sus familias lo que también significó una desintegración de las organizaciones sociales que estuvieron activas durante y después por mucho tiempo del estallido social, quedando algunas que han incentivado a otras a reorganizarse para enfrentar desde sus puntos de vista el plebiscito. La fracción del norte ha dado libertad a quienes decidan que hacer, en este caso, no hay apoyo a ninguna candidatura pero se está en contra de la constitución pinochetista sin desconocer y después de estudiar la nueva propuesta, que consideramos que no ataca al sistema capitalista, manteniendo la educación y la salud entre otras como medios del mercado y no como derechos fundamentales, o sea no habrá un cambio revolucionario como se planteó en el estallido social, solo serán reformas más profundas que la pinochetista-Lagos, con algunas significativas mejoras manteniendo su estructura capitalista en todo los aspecto.