$hile_Detención de Llaitul: El partido de Boric y el PC justifican la prisión política 

$hile

por Elías Muñoz

27/08/2022

.

Pero esta política contra el pueblo mapuche y continuadora de los gobiernos de los «30 años» no es al azar. Se trata de una política sistemática de esta nueva izquierda en el poder, para ganarse la confianza de los grandes empresarios y los dueños del país. Pasaron de señalar que no «perseguirían ideas» como dijo el presidente Boric a hacerlo. De, anunciar una agenda antirepresiva donde incluso proponían derogar la antidemocrática Ley de Seguridad del Estado, a ahora, utilizarla contra dirigentes del pueblo mapuche.

El Ministro de Hacienda Mario Marcel (ex PS), uno de los principales funcionarios de la transición, fue el encargado de declarar la línea estratégica del gobierno. De lo que se trata es “completar exitosamente la transición política e institucional en marcha”, agregando que “todo indica que, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, el proceso constituyente no va a concluir el 4 de septiembre”. Aseguró que “volver al país previo al 18-O del 2019 no es una opción. Tampoco lo son las utopías irrealizables. Hay una demanda por respuestas concretas, viables y graduales”. Boric dijo que tras el plebiscito no puede haber «vencedores ni vencidos». De lo que se trata es retomar la gobernabilidad a través de grandes acuerdos con la derecha y la concertación.