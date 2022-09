México: Caravana por el Sur Global  #ELSURRESISTE

.

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

-APIIDTT-

Agosto 29 del 2022

.

En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos.

Somos pueblos originarios que hemos sobrevivido por más de 500 años al genocidio, despojo, saqueo y desplazamiento forzado, pues la ambición desmedida del gran capital no conoce saciedad, ahora el estado crea políticas egoístas y sin enfoque interseccional: no hay interés ante la actual crisis climática y el daño ambiental acumulado, se pasa por encima de los acuerdos emanados de asambleas donde decidimos colectivamente nuestras necesidades e inconformidades, no hay interés por atender estos conflictos con perspectiva de género, entre muchas violaciones más a los derechos humanos y como pueblos indígenas. Cada día incrementa nuestra profunda indignación contra el autoritarismo, cerrazón, soberbia y prepotencia con la que las autoridades, en todos sus niveles, actúan ante nuestras legítimas demandas de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.