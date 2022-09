Argentina_Río Negro: Proteger al Golfo San Matías frente al oleoducto

Ilustración: Sebastián Damen

Argentina

Por Nahuel Lag

septiembre 5, 2022

Las Multisectorial advierte que la modificación de la normativa no avanzaría solo sobre aquel logro sino que violaría los principios de “no regresividad” y de “progresividad” de la Ley General de Ambiente —que indican que no pueden vulnerarse derechos ambientales ya adquiridos y que toda nueva legislación debe sumar derechos— y el Acuerdo Escazú, de orden regional y avalado por la Argentina, que obliga al Estado a asegurar el acceso a la participación, información y acceso de la población. El jueves pasado, cuando se aprobó la modificación en primera lectura, se prohibió el ingreso a la Legislatura de un grupo de integrantes de la Comisión Municipalizadora de Las Grutas, que son parte de la Multisectorial.

Puerto Rosales, en tierras bonaerenses, concentra casi la totalidad de la salida del crudo neuquino; por lo que el objetivo del Gobierno de Río Negro, como se revela en los fundamentos del proyecto, no es el de mejorar los controles —a través del cobro de tasas– si no “que la Provincia de Rio Negro se encamine como alternativa viable para concretar la exportación de hidrocarburos a través de ductos y terminales marítimas por puertos propios”.

“La gobernadora, el intendente y legisladores hablan como si no hubiera impactos, pero no encontramos ejemplo de oleoductos en los que no haya habido contaminación. Hablar de que no habrá impacto ambiental y de que es compatible la actividad petrolera con la pesca, el turismo y el desarrollo sustentable es estar engañando. Saben que va a tener un impacto negativo, pero eligen que lo importante es exportar petróleo y que ingresen dólares. ¿A dónde van a ir esos dólares? ¿Qué empresas se van a beneficiar?”, propone abrir el debate el integrante de la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo.