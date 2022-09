Exclusiòn: Muros para frenar la desobediencia de los pueblos

.

República Dominicana se separa de Haití

Los muros separan de la otredad, de los sobrantes. De negros y hambrientos. Como la muralla que República Dominicana construye con Haití y corta por la mitad la isla La Española, ese pedacito de tierra bañada por el Caribe.

Por Silvana Melo

APE 02/09/2022

Los mismos son obligados hoy por el poder blanco dominicano que no soporta ni a sus propios negros. Que no quiere ni oler un haitiano de ese lado del río Masacre. Porque cruzan desesperadamente las fronteras. Porque no tienen trabajo ni alimento. “Haití se ha convertido en la principal amenaza que tiene nuestro país”, dijo el ministro del Interior y Policía de República Dominicana.

Es el mundo fraccionado en partes, cortado por murallas, dividido por paredes, para que no pasen las revoluciones ni el descaro de los pobres ni la osadía de los que no tienen nada que perder. Para que no se unan las gentes y no conspiren. Porque los sueños colectivos y las conjuras de los pueblos muerden los pies del poder. Y lo pueden echar abajo. Al poder y a los muros.