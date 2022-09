Pikunmapu_Valparaiso: Movilización exigiendo la libertad de Héctor LLaitul 

.

Valparaiso: Movilización exigiendo la libertad de Héctor LLaitul

“Nos hemos juntado hoy acá para simpatizar con la lucha que llevan adelante nuestros lamnien en el Wallmapu y también para oponernos a la encarcelación de nuestro lamnien Héctor Llaitul. Hoy en día estamos solos acá, en pikunmapu, porque nuestros lonkos, nuestro Consejo de Lonkos que sí existe aquí en la V Región, pero no se presentan para estas cosas, pero si se presentan para otras. Los echamos mucho de menos porque se supone que este lugar debería estar lleno de nuestros lamnien, al igual que nuestros simpatizantes, la gente que siempre anda con nosotros en las calles, pero hoy tampoco se han hecho presentes. Queremos decirles a los Kompuche que no nos vamos a rendir, que no vamos a bajar los brazos y siempre vamos a salir a las calles, aunque seamos cuatro, cinco o seis, no importa, ahí estaremos dando la cara por nuestros lamnien que injustamente son apresados, encarcelados, con montajes, con mentiras. Es asqueroso este gobierno, todos los gobiernos que han estado desde que recuperamos la democracia, y eso es mentira porque la verdad es que hay una falsa democracia, ya que cada vez que luchamos por lo que es nuestro nos han reprimido con todo su aparataje…”