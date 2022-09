Wallmapu: Persecución contra comunicador, fundador de Werken Noticias

.

Por Werkén Noticias

2- Hace aproximadamente un mes, la Policía de Investigaciones, se presentó en la casa de mi hermano en Santiago, señalando que me buscaban para hacerme algunas preguntas. No conforme con ello, días más tarde se presentaron en un domicilio que habité por muchos años también en Santiago, bajo el mismo argumento, pero esta vez en un tono mucho más violento, determinados a ingresar a la Casa.

3- Mi actual paradero es de público conocimiento, no son necesarias ni sofisticadas diligencias, ni grandes operaciones de inteligencia policial, para saber que no habito desde hace años los domicilios que debieron sufrir el acoso de la policía, con el único fin de enviarme una señal de amedrentamiento que, por supuesto, está muy lejos de hacerme claudicar en mi labor como comunicador mapuche, pero que, sin embargo, no deja de preocuparme y molestarme porque involucra a personas que tienen todo el derecho a vivir tranquilas y libres de estas prácticas repudiables y que deben ser erradicadas.