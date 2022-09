Argentina: La quema de humedales es un ecocidio

Ya en 1997, en un trabajo pionero publicado en la Revista Nature, The value of the world’s ecosystem services and natural capital (El valor de los servicios ecosistémicos del mundo y el capital natural),y otros economistas ecológicos, entre ellos algunos latinoamericanos, destacaban el valor que tenían 17 servicios ecosistémicos relevantes en 16 biomas diferentes y por supuesto, los humedales. En 2007 en un interesante trabajo desobre el valor de los servicios ecosistémicos de la Argentina, podía observarse claramente el alto valor que los humedales y las áreas boscosas aportaban, multiplicándose por más de diez veces para algunas ecorregiones (que contienen humedales) respecto de la transformación agrícola. No todo es pampa, o convertible a una pampa.