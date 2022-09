Prof. Vandana Shiva: Re-naturalizar los alimentos, nuestra mente y la tierra

.

Prof. Vandana Shiva

19.09.22-

Como señala Albert Howard sobre la agricultura india y china en The Rights of the Land:

Somos parte de la red de la vida, no somos externos a ella. Somos miembros de la Familia Terrestre y las otras especies son nuestros parientes. No somos dueños de la Tierra y no somos poseedores de la biodiversidad. El ecoapartheid, la ilusión de que los seres humanos están separados de la tierra, está en la raíz de la violencia contra la tierra, su biodiversidad y sus diversas culturas. Regresar a nuestra pertenencia a la familia de la Tierra en nuestra mente y en nuestra vida es el primer paso de la re-naturalización. Es un paso hacia la paz con la tierra y la creación de civilizaciones ecológicas no violentas.