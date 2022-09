México_Chiapas: Pronunciamiento del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios

.

Chapultenango 17 y 18 de Septiembre del 2022

Compartimos que en la zona Altos tsotsil hay un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas y armas. Constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. Incremento de la migración por parte de jóvenes y los que se quedan en nuestras comunidades ya no respetan a las mujeres y a las personas mayores. Los pocos hombres ejercen violencia sexual hacia las jóvenes. En la región tseltal de zona Altos las mujeres no somos tomadas en cuenta, no respetan nuestros derechos, principalmente el desprecio hacia las mujeres viudas y/o madres solteras. Los usos y costumbres de la comunidad nos violentan y despojan de nuestras tierras sin tomar en cuenta que la tierra nos da vida y de ella nos alimentamos. En el Valle de Jobel identificamos un antes y un después del 14 de junio luego de la disputa de diferentes grupos del Crimen Organizado: se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos que hacen de las balaceras un cotidiano y ponen en tensión la vida cotidiana de las mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional que se hace la que no ve, ni escucha.