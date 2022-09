Argentina: Encuentro de Pueblos Fumigados: por el acceso a la tierra y la agroecología

Es que Rojas la empresa logró lo que no pudo en, construir la planta procesadora de semillas más grande del mundo. Entre broncas y tristezas, Peretti comentó la última adquisición de Bayer-Monsanto: “Banca al cuartel de bomberos que tienen coches bombas y aparatología para cubrir los incendios de semejante planta”. Y no duda en afirmar que “hay complicidad estatal” y que “es pan para hoy y hambre para mañana”.

Pasar a la acción directa: no hay agroecología sin acceso a la tierra

Convencidos y convencidas de que con pedir agroecología no alcanza, las y los participantes consensuaron la necesidad de acompañar el reclamo por una acceso a la tierra, que permita el desarrollo de otro tipo de modelo de producción, que le de margen de acción a los pequeños y medianos productores que actualmente se ven sofocados por los alquileres.

“General Rodriguez tiene el 70 por ciento de su superficie cultivable, acá se cultivan frutillas y se utilizan muchos agrotóxicos para que salgan ‘lindas’” , advirtió enojada y explicó que esa contaminación “cuando hay viento, se siente” . A pesar de no vivir cerca de esos campos, “se siente muy fuerte el olor, pican los ojos, nos da alergia, se nos tapa la nariz”.

El trabajo en el barrio le brinda una perspectiva amplia, una lectura de la realidad compleja y más completa que la que puede tener cualquier político con el que se junta a trabajar en la mesa ambiental. “Desde la organización partimos de la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra y al agua. En muchas localidades no hay agua o el agua es salada. Tienen la tierra lista, pero si no llueve no pueden trabajar”, desarrolló Guerra y alertó que la escasez de agua se debe “a las empresas que estuvieron allí trabajando, que socavaron las napas y dejaron sin agua a las comunidades”.