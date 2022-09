Argentina: Raquel Disenfeld, terapeuta de revoluciones

.

Romina Lema

28/09/2022

Por eso, a veces, las formas en que actúa el machismo en las parejas son las mismas formas con las que actúan los militares o la policía; los mismos métodos de tortura. Por ejemplo, en una escuela veíamos que estudiantes sufrían violencia en sus casas. Y yo les preguntaba si les habían pegado y me respondían “sí, pero yo me porte mal” o “me están educando”. La cultura patriarcal culpa a las víctimas. A las mujeres cuando nos violan o abusan nos dicen que lo provocamos. Esos mitos de la culpa y la provocación también se dan en la niñez.

Las violencias de los vínculos son las más difíciles porque las efectúan personas que vos más querés. Alice Miller [psicóloga especializada en maltrato infantil y sus efectos en la sociedad] cuando explica lo del trauma dice que ahí está la conexión con lo político. Una niña que está sufriendo abuso y violencia de un vínculo familiar sufre más que un prisionero en un campo de concentración, porque el prisionero está con otros prisioneros y puede compartir su odio y dolor, pero la niña está sola y la persona que la violentó es la persona que la tenía que cuidar; siente que si le está pasando eso es porque ella “es la peor de todas”, que no son como las demás. Quien se lo hizo es el mismo papá que le regaló la cocinita para jugar. Por eso decimos que ataca la autoestima y el poder el discriminar lo que es afecto, sexualidad y violencia, se confunden las cosas.

Todo lo vivido queda marcado en la memoria. Si el contacto es un golpe o que alguien te está penetrando, tendés a repetir eso. Si a vos alguien te golpeó, cada vez que te golpean, no es solo ese golpe sino que son todos los anteriores. Por eso la importancia del contexto del femicidio. Pasa también por ejemplo en esos chicos que se dedican al boxeo, porque tienen que estar con los golpes toda la vida; muchas veces no por elección sino porque es la única forma que lo vivieron y aprendieron. En los abusos también está la parte hormonal y de excitación, la excitación no es igual a una sexualidad elegida porque genera conductas compulsivas.