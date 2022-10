La sociedad matriarcal comunal: el retorno necesario a la base de la resistencia social

Recientemente, en una entrevista con la revista Jacobin, la filósofa estadounidense Nancy Fraser reflexionó sobre los fundamentos de nuestra forma de vida actual, que podrían ser útiles como base para un futuro libre. Refiriéndose al trabajo de los representantes de la Escuela de Frankfurt, dijo: “Se creía que había algo en la historia y la sociedad moderna europea que valía la pena preservar, ya fuera la libertad individual, la ciencia, la democracia o cualquier otra cosa. Y también se creía que el capitalismo estaba distorsionando o pervirtiendo estos logros. Y es por eso que la gente comenzó a pensar en cómo el potencial emancipador de la modernidad podría realizarse en una sociedad post-capitalista. Y fue bueno que cada uno lo hiciera, siempre que se escapara del eurocentrismo y otros inconvenientes que no se abordaron realmente en ese momento”(1). Lo que es más interesante sobre la breve sugerencia de Fraser, de que el presente conlleva un potencial emancipatorio que podría ser útil para construir una vida libre, es ese “algo más”.

Con la rápida aceleración de la crisis de la modernidad capitalista a raíz de la pandemia del Covid-19, el colapso del equilibrio ecológico y la guerra en Ucrania, la cuestión de un modo de vida no capitalista está siendo discutida hoy con más urgencia que la de hace apenas unos pocos años. Las respuestas dominantes que se encuentran entre debates de las fuerzas democráticas van desde el resurgimiento de ideas como el marxismo-leninismo en forma de nuevos grupos comunistas con un rápido crecimiento, hasta campañas a pequeña escala sobre, por ejemplo, cuestiones ecológicas, democráticas o feministas, hasta incluso la desesperanza total. Queremos tomar un camino diferente en este momento, en la convicción de que el paradigma de la modernidad democrática desarrollado por el líder y pensador kurdo Abdullah Öcalan contiene la profundidad histórica necesaria, claridad sociológica y valiente cultura política de resistencia que necesitamos para superar la modernidad capitalista. Porque con su análisis diferenciado de la realidad social pasada y presente, el paradigma de la modernidad democrática nos proporciona las herramientas necesarias para desarrollar la organización adecuada, programa, estrategia y tácticas políticas para construir la Modernidad Democrática como alternativa al sistema capitalista-estatal en nuestro contexto socio-histórico particular.

Así, donde Nancy Fraser todavía está hablando de “algo más”, ya estamos en condiciones de nombrar más claramente el potencial emancipatorio de nuestro presente -y por lo tanto, de nuestro pasado. Con su observación sobre que la “sociedad matriarcal comunal” es una especie de célula madre de las formas de vida de hoy, Abdullah Öcalan ya nos dio hace años una categoría histórico-sociológica muy útil. Con su ayuda, podemos entender mejor de dónde saca su fuerza la resistencia social y, en consecuencia, desarrollar formas prometedoras para las luchas y el trabajo de las fuerzas democráticas necesarias hoy -movimientos de mujeres, organizaciones juveniles, movimientos ecológicos, comunidades culturales, partidos, sindicatos, etc.

Las preguntas iniciales que Öcalan se hace son siempre las mismas: ¿cómo tiene lugar el desarrollo social? ¿Qué dinámica da forma al cambio constante en la vida social? ¿Qué principios básicos determinan la convivencia social? En la forma del paradigma de la modernidad democrática, que presenta en detalle en sus cinco escritos de defensa, Abdullah Öcalan ha hecho sus reflexiones sobre lo que hace que las sociedades convivan pacíficamente, de manera sostenible e igualmente accesible a todos los pueblos de este mundo de una manera holística y coherente. Öcalan ve el esfuerzo de toda sociedad por salvaguardar su existencia como un impulso fundamental del cambio social: “En general, el principal problema de una sociedad (que puede constar de miles de comunidades) es seguir existiendo, preservarse, defender su existencia contra las fuerzas que quieren acabar con su existencia como sociedad. Este es el problema que las sociedades enfrentan siempre y en todas partes” (3). Esto resulta en una búsqueda constante -por parte de cada comunidad humana- de las mejores maneras de asegurar no solo su supervivencia, sino también una vida buena, hermosa y adecuada bajo las condiciones dadas en el tiempo y el espacio.

Cualquiera que recuerde que el Homo Sapiens, como nuestro antepasado más directo, se ha enfrentado precisamente a este desafío durante unos 200.000 años, no se sorprenderá de la variedad ilimitada de respuestas sociales concretas a esta pregunta. Especialmente, desde el surgimiento de las humanidades modernas, ha surgido un corpus inmenso de intentos históricos para explicar y categorizar el desarrollo social. Considerando estos intentos y su traducción en programas políticos, Öcalan subraya la necesidad de un método de análisis correcto: “Las interpretaciones progresistas de carácter lineal, es decir la sucesión de las sociedades primitiva, esclavista, feudal, capitalista y socialista, son demasiado dogmáticas; dicho de otra forma, son idealistas y fatalistas. Es importante señalar que esos tres modos de sociedad no se desarrollan linealmente sino que su funcionamiento se asemeja más a un ión recíproca de los contrarios. Las posiciones que tienen como método tesis, antítesis y síntesis pueden ser un instrumento adecuado para explicar las normas del universo pero, para la naturaleza, sería más adecuada una concepción dialéctica más enriquecedora que reconociera su diversidad y relaciones simbióticas” (4).

¿Las tres formas de sociedad? Esta es una distinción que resulta central en el análisis histórico de Öcalan de la vida social y sus propuestas para la liberación de la sociedad derivadas de ella: “La historia conoce tres tipos de sociedad: la sociedad primitiva, la estatal de clases o civilización, y finalmente la sociedad plural y democrática ” (5). En este contexto, Öcalan subraya que su observación no es de naturaleza normativa, sino más bien una observación de los acontecimientos históricos: “Me gustaría afirmar una vez más que no estoy haciendo un descubrimiento cuando hablo del dinamismo de la realidad social, sino que simplemente intento adaptar ese dinamismo universal a la sociedad” (6). Al mismo tiempo, es importante que haga hincapié en que la sociedad de clanes, como la forma más antigua de coexistencia humana, es de suma importancia para todas las formas sociales posteriores: “Es realista considerar al clan como el núcleo sólido de la sociedad. Es la forma más original de la sociedad” (7).

En el curso de su segunda defensa -“La civilización capitalista: la era de los dioses desenmascarados y reyes desnudos”-, Öcalan propone el término “sociedad matriarcal comunal” para describir los valores culturales y materiales que han moldeado la vida social humana durante milenios de años: “Después de largas etapas de desarrollo y gracias a la fertilidad de las tierras en el sistema Taurus-Zagros, se inició la transición a la sociedad Neolítica. Este momento supone la cumbre de la sociedad matriarcal y el inicio de la acumulación de excedentes. Este sistema ha sido denominado por las ciencias sociales de varias formas -orden comunal primitivo, Neolítico, Paleolítico, etapa de salvajismo…- pero, en mi opinión, sería más ilustrativo denominarla sociedad matriarcal comunal, periodo que ha supuesto el 99 por ciento de la historia de la humanidad. No hay que minimizar este hecho” (8).

¿Cómo era o es exactamente la “sociedad matriarcal comunal”? No es de extrañar que las mujeres desempeñen un papel decisivo en esta forma de vida social: “Esta forma de sociedad se formó o se agrupó en torno a la ‘madre-mujer’, bajo la influencia de las condiciones biológicas, pero su práctica social tenía mucho más peso. La estructura etimológica de las primeras lenguas con sus afijos femeninos confirma este hecho. No debemos pasar por alto el carácter matriarcal de la sociedad. Es importante considerar a la madre-mujer no como un jefe, como una autoridad, sino como un centro de poder ‘administrativo’ natural debido a su experiencia de vida y la crianza de los hijos. Una vez que comenzó el orden de sedentarismo en viviendas, el papel y el atractivo de la ‘madre-mujer’ como centro creció aún más” (9).