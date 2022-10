EEUU: Trabajadores de los hospitales hablan de los protocolos COVID

.

«Hay algo muy corrupto y malvado en todo esto»

Carl Mayberry

07.10.22

.

“No se quieren considerar opciones fuera de lo común: medicamentos baratos con los que nadie gana mucho dinero“, añadió Kay. “Mucha gente murió, y creo que no se los trató como se debería haber hecho: utilizando tratamientos que no tenían cabida en el tratamiento de la disfunción pulmonar y utilizando tratamientos equivocados en el momento equivocado, como el remdesivir, que supuestamente debía administrarse muy pronto y lo estábamos dando en el CTI“.

“Tuvo el mismo efecto en el COVID que en el Ébola: inundar los sistemas de las personas con remdesivir sin poder excretarlo“, dijo. Señaló que el fármaco puede provocar insuficiencia renal. El remdesivir y sus metabolitos activos se excretan principalmente por los riñones a través de la orina para que el fármaco no se acumule en el cuerpo de los pacientes. “Durante todo el tiempo que trabajé en el hospital me costaba entender que nadie cambiara el protocolo“.

“Empezamos con los paralizantes y luego utilizamos la máquina para verificar que habían funcionado. La idea era ‘paralicemos el cuerpo para que no trabaje en exceso’, pero lo que descubrimos fue que el cuerpo del paciente no excretaba todo el remdesivir“, dijo. “En cambio, los pacientes que estaban paralizados morían más rápido“.

Mientras tanto, los trabajadores sanitarios que no querían la vacuna o que no estaban de acuerdo con los protocolos de tratamiento estaban sintiendo una mayor presión.

“¿No van a hacer excepciones con las embarazadas o con las personas que tenían la enfermedad?“. “Esto no se ajustaba en absoluto a la ciencia. Yo sabía que si tenías COVID-19, que es lo que tienen muchos trabajadores de la salud, no había necesidad de una vacuna“, dijo.

“Me preguntaba por qué, cuando vemos docenas de personas cada día que tienen COVID, les decimos que se vayan a casa y se aíslen, y que vuelvan si les falta el aire, y no iniciamos un tratamiento temprano. ¿Por qué estamos aconsejando a los pacientes esta vacuna experimental sin tener en cuenta la infección previa, la edad o el perfil de bajo riesgo?“, dijo Craig. “No sólo no estamos tratando a la gente con un medicamento que parece ser seguro y eficaz, sino que estamos reteniendo el tratamiento temprano, y en muchos casos los pacientes vuelven al servicio de urgencias habiendo enfermado tanto que requieren tratamiento en el CTI“.

Ahora, cuando lo peor del COVID parece haber pasado, las personas que están en primera línea del hospital y que hablaron, dicen que nunca volverán a ser las mismas después de lo que vivieron. “Cuando perdí a esa madre embarazada, me sacudió el alma“, dijo la primera fuente no identificada. “Nunca podré olvidar lo que hemos permitido que ocurra en los últimos dos años. Ya no me fío de la gente sólo porque tengan “Dr” o “Nurse” delante de su nombre”.