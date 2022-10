Kurdistán: “El Estado turco asesina diariamente a los kurdos”

Octubre 14, 2022

En una extensa entrevista publicada por la agencia de noticias ANF, Cemil Bayik , copresidente de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), habló sobre la conspiración lanzada el 9 de octubre de 1998, que terminó con el secuestro del líder kurdo Abdullah Öcalan y su posterior condena a cadena perpetua en Turquía.

Además, Bayik reflexionó sobre las masivas protestas en Irán luego del asesinato de Jina Mahsa Amini y se refirió a las elecciones generales del año que viene en Turquía.

-Hace 24 años, las potencias internacionales y los colaboradores regionales organizaron una conspiración contra el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. ¿Cómo describiría el propósito de esta conspiración?

-Es bien sabido que poco después del comienzo de la conspiración internacional, las protestas bajo el lema “No pueden oscurecer nuestro sol” fueron dirigidas por Halit Oral. El objetivo de estas protestas era crear un círculo alrededor de Rêber Apo (Öcalan) y derrotar así la conspiración. Estas protestas tuvieron un gran impacto. Muchas personas participaron posteriormente en ellas. Al recordar a nuestro amigo Halit Oral, me gustaría aprovechar esta oportunidad para conmemorar respetuosamente a todos nuestros mártires que se enfrentaron a la conspiración y defendieron al líder. Todos estos mártires siguen vivos en los corazones del pueblo kurdo. Hemos llegado a esta etapa hoy gracias a estos heroicos mártires. Porque ellos crearon valores para nosotros y nos mostraron cómo tenemos que luchar. La conspiración internacional se desarrolló contra nuestro movimiento y nuestro pueblo en forma de atentado contra Rêber Apo, pero no se limitó simplemente a esto.

Esta conspiración se desarrolló contra todos los pueblos y la humanidad. Es una gran conspiración. Quiero condenar una vez más a todos los poderes que llevaron a cabo esta conspiración. Todos los que promovieron la conspiración, que la sirvieron, que participaron en ella y que la dirigieron, deben ser honestos consigo mismos: deben ver lo que han hecho, a qué objetivos han servido. Deben dejar de insistir en la conspiración y reconocer sus errores. De hecho, han cometido un gran crimen, no sólo un simple error. Deben abandonar su política contra el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) y el pueblo kurdo. Rêber Apo siempre ha querido resolver la cuestión kurda. Resolverla significa resolver los problemas de los pueblos de Oriente Medio. Rêber Apo ha dedicado toda su vida a ello. Por eso ha luchado. Siempre ha querido resolver este problema mediante el diálogo.Europa creó el problema kurdo. Por eso, este problema debe ser resuelto junto con Europa. Europa creó el problema kurdo y se lo transmitió al Estado turco. Le dijeron al Estado turco que llevara a cabo esta política y el Estado turco sigue haciendo exactamente lo mismo. El objetivo de Rêber Apo siempre ha sido resolver la cuestión kurda. Quiere crear un cambio en la mentalidad y la conciencia actuales. Quiere desarrollar una revolución de democracia y libertad. Para cumplir este objetivo, siempre ha tratado de resolver el problema con quien lo creó. Es decir, con Europa. Sin embargo, cada vez que Rêber Apo ha querido resolver el problema con Europa, la respuesta de ésta ha sido: “Ustedes no pueden resolver este problema. Nosotros tampoco resolveremos este problema. Esto no sirve a nuestros intereses. Nuestros intereses no están a favor de resolver el problema kurdo”, es decir, quieren una guerra constante entre kurdos y turcos. Porque han desarrollado su sistema en Oriente Medio sobre esta base.

Cuando Rêber Apo fue a Europa y presentó su plan de ocho puntos para resolver este problema, las fuerzas de allí deberían haber acogido sus esfuerzos. Rêber Apo se ha jugado la vida por esta causa. Dijo: “Quiero resolver este problema”, pero la respuesta de las potencias internacionales fue la conspiración. Porque si se resolviera el problema kurdo, se desarrollaría un sistema democrático en Oriente Medio y esto llevaría a un cambio en todo el mundo. Por eso, los que crearon el problema kurdo siguieron agravándolo. Rêber Apo había cumplido todas las condiciones para la solución del problema, pero respondieron con una conspiración y construyeron el sistema İmrali (en referencia a la isla-prisión donde se encuentra Öcalan). La conspiración internacional fue dirigida por Estados Unidos, Inglaterra e Israel, pero fue Europa quien la planeó y promovió. Rêber Apo dijo más tarde que cuando fue capturado y llevado a İmrali, la primera persona con la que habló allí fue un representante del CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes). En aquel entonces, el CPT dijo claramente que había creado el sistema Imrali y que le haría un seguimiento. Por lo tanto, no sólo Turquía, sino también Europa es responsable del İmrali.

Rêber Apo ha dicho que Turquía es sólo el guardián. De la misma manera que el Estado turco da a los Barzani (familia que controla el gobierno del Kurdistán iraquí) una tarea que ellos cumplen, las fuerzas conspiradoras han dado esta tarea al Estado turco y el Estado turco está cumpliendo su deber. El AKP-MHP está engañando al pueblo de Turquía cuando difunde la mentira de que “somos nacionalistas y estamos en contra de Estados Unidos y Europa”. El AKP-MHP llegó al poder con el apoyo de estas potencias. Porque los que establecieron la conspiración y el sistema İmrali querían una guerra kurda. Querían lograr este objetivo con la ayuda del gobierno del AKP-MHP. Por eso llevaron al poder al AKP-MHP.

Nunca antes se había llevado a cabo una conspiración tan grande contra ninguna persona, pueblo o movimiento. Rêber Apo no es un líder ordinario. No es como otros líderes. Cuanto más grande es un líder y más grande es un movimiento, mayor es la conspiración contra ellos. Esta es la razón por la que las potencias internacionales están involucradas en la conspiración. Porque vieron que Rêber Apo quería resolver la cuestión kurda. Resolver la cuestión kurda significaba resolver los problemas de los pueblos que luchan por la libertad y la democracia en Oriente Medio. Las fuerzas implicadas en la conspiración vieron que esto constituía un gran peligro para ellos. Por eso, querían que la cuestión kurda quedara sin resolver y que no se desarrollara la hermandad de los pueblos de Oriente Medio. Querían que las contradicciones que crearon en el Kurdistán, en Turquía y en Oriente Medio continuaran.

Este era el objetivo de la conspiración. Por eso querían neutralizar el movimiento que Rêber Apo había construido para la humanidad y para la causa de los valores humanos. El objetivo de la conspiración era la aniquilación completa de Rêber Apo. Primero físicamente, luego políticamente, querían destruir a Rêber Apo. Por eso, el aislamiento es cada día más severo. Por eso la CPT, Estados Unidos y Europa guardan silencio. Su objetivo es destruir a Rêber Apo. Piensan que cuando lo destruyan, también aplastarán al movimiento. Porque Rêber Apo y el PKK están impidiendo el genocidio contra el pueblo kurdo. Rêber Apo se ha mantenido firme contra la conspiración y la ha derrotado. Al crear su paradigma, ha dado a la humanidad una gran arma para derrotar también la conspiración. Ha dado a todo el mundo una respuesta clara a la pregunta de qué tipo de filosofía e ideología necesitan los que se oponen a la conspiración, la esclavitud y el poder, y luchan por la libertad y la democracia para alcanzar sus objetivos. Hoy en día, los que defienden a Rêber Apo se han dado cuenta de que la conspiración no sólo va dirigida contra Rêber Apo y los kurdos, sino también contra toda la humanidad. Por eso defienden a Rêber Apo y al PKK.

La lucha contra la conspiración es cada vez más fuerte. Es importante que todo el mundo lo entienda. Las fuerzas conspirativas no deben insistir en su política, sino que deben redimirse. No pueden hacer política sin el pueblo kurdo y el PKK. Si quieren hacer política, si quieren ser amigos del pueblo kurdo, tienen que abandonar su política contra el PKK y Rêber Apo. El PKK, el pueblo kurdo y los amigos internacionales de los kurdos también tienen deberes que cumplir. Debemos entender por qué se inició la conspiración y de qué se han beneficiado las fuerzas conspiradoras desde entonces. También debemos comprender nuestras deficiencias y errores en este sentido y corregirlos. Nuestro pueblo debe saber muy bien que mientras no se resuelva el problema kurdo, la conspiración continuará. Nuestro movimiento inició la campaña “Dem dema azadiyê ye” (“El tiempo de la libertad es ahora”). Si queremos poner fin a la conspiración internacional, debemos reforzar aún más esta campaña. Así podremos asegurar la libertad física de Rêber Apo.

-El CPT fue a İmralı a finales de septiembre. Después de su visita, anunciaron que presentarían un informe a Turquía en seis meses y luego darían a Turquía otros seis meses para responder. ¿Cómo valora esta evolución?

-El Estado turco asesina diariamente a personas en el Kurdistán del Sur, Shengal (Sinjar), Makhmur, Sulaymaniyah y en las Zonas de Defensa Medya, del Kurdistán del Sur. En otras palabras, están llevando a cabo una política de genocidio contra el pueblo kurdo. Si llevan a cabo esta política contra el pueblo kurdo, éste tiene derecho a defenderse. Este es un principio que también está aceptado internacionalmente. ¿Alguien cree realmente que el pueblo kurdo aceptará sin más su aniquilación? Eso es imposible. Es una política inmoral e inhumana. El pueblo kurdo, por supuesto, se defenderá de todos estos ataques. Es su derecho. Sara y Rûken llevaron a cabo el reciente ataque en Mersin exactamente por esta razón. Entonces, ¿por qué los que critican este atentado, los que quieren simplificarlo, negarlo y distorsionarlo, por qué no se oponen a la política del Estado turco contra el pueblo kurdo, contra los guerrilleros y el uso de armas químicas contra ellos? ¿Por qué no le dicen al Estado turco, al gobierno del AKP-MHP: “La política que estas llevando a cabo es criminal. Estas cometiendo un crimen y estas intentando eliminar a todo un pueblo?”. Hay un dicho popular: “Recoges lo que siembras”.

¿Qué está haciendo el Estado turco en el Kurdistán? Guerra, masacre, tortura, violencia, migración forzada y exterminio. Este es el tipo de política que están llevando a cabo contra toda la sociedad kurda. Esta es la política contra las mujeres, los hombres, los jóvenes, los ancianos, los niños, e incluso la naturaleza del Kurdistán. Por supuesto, el Estado turco tendrá que pagar un precio por hacer todo esto. Si hace que los kurdos paguen este tipo de precio, ¿no le harán los kurdos pagar un precio a cambio? Por supuesto que sí. Es el derecho de los kurdos. Los que dicen que no debe haber guerra ni violencia deberían exigir primero que el Estado turco deje todo esto. El Estado turco quiere eliminar a los kurdos. Los kurdos no quieren eliminar al Estado turco ni al pueblo turco. Algunos afirman que los kurdos están dividiendo Turquía y que están cometiendo traición. Pero los que afirman esto son, en realidad, los que están dividiendo a Turquía y, por lo tanto, la están traicionando. Cuando la República de Turquía acababa de establecerse, hubo ciertos discursos de Mustafá Kemal (Atatürk) y escritos suyos con respecto a esta cuestión. En aquel entonces, había kurdos en el Parlamento turco. Mustafa Kemal incluso aceptó la autonomía. Así que el Estado turco es el que ha traicionado a los kurdos. Los kurdos no han traicionado a nadie.

Los kurdos exigen sus derechos. Los que están en el poder en el Estado turco son los que han desgarrado a Turquía y a la sociedad turca. Los kurdos están librando una lucha justa y legítima. Ahora, Sara y Rûken han llevado a cabo un enorme ataque en Mersin. Todo el mundo tiene que pensar detenidamente en esto, sacar sus propias conclusiones y enfocar este asunto correctamente. ¿Por qué se llevó a cabo este ataque? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué está haciendo el Estado turco con los kurdos? ¿Qué está haciendo a los guerrilleros para que estas dos mujeres kurdas decidieran organizar tal ataque? Con este atentado, adoptaron una clara postura contra la opresión del Estado turco. Esto está en línea con la estrategia de autodefensa. Nadie tiene derecho a decir nada en contra de esta estrategia. Todo el mundo tiene que enfocar esta cuestión correctamente y hablar con propiedad. Cualquier discusión que no sea sobre las consecuencias de este ataque para el pueblo kurdo y los pueblos de Turquía, es simplemente una charla vacía. Posicionarse en contra de esta estrategia y de este atentado no constituye más que una falta de fe y de conciencia.

-Tras el asesinato de la mujer kurda Jîna Mahsa Amini en Irán, comenzó un levantamiento dirigido por mujeres. Este levantamiento lleva varias semanas. Según algunas fuentes, han muerto más de 200 personas. Como copresidente del Consejo Ejecutivo de la KCK, ha hecho una declaración criticando al Estado iraní. ¿Qué le gustaría decir sobre el levantamiento y la respuesta del Estado iraní?

-Una mujer kurda fue torturada hasta la muerte, lo que ha provocado un levantamiento. ¿Quién martirizó a esa mujer kurda? El Estado iraní. El pueblo no estaba dispuesto a aceptar lo que hizo el Estado iraní. Ya había demasiada presión y demasiados problemas en el país. Así que, cuando una mujer kurda fue martirizada debido a la tortura, el pueblo comenzó a levantarse. Primero se levantaron las mujeres, pero con el paso de los días, en muchas provincias, el pueblo empezó a levantarse junto con las mujeres. Ahora esta revuelta ha crecido aún más. Las demandas del pueblo son justas y democráticas. El Estado iraní debe escuchar a las mujeres y a la sociedad en general. Debe establecer un diálogo con ellas, discutir sus problemas y demandas y encontrar soluciones. Pero, ¿qué está haciendo realmente el Estado iraní? En lugar de escuchar las demandas legítimas y democráticas, abordarlas con seriedad y resolver los problemas, reacciona con violencia contra el pueblo. En otras palabras, quiere eliminar estas demandas con violencia. Esto sólo conduce a más muertes y a la profundización de los problemas existentes. El Estado iraní tiene que darse cuenta de que los métodos que utiliza sólo agravan los problemas existentes en lugar de resolverlos. Esto supone incluso un peligro para el propio Estado.

El Estado iraní tiene que darse cuenta de esto. Su actitud actual no resuelve los problemas existentes. Hay que resolverlos mediante el diálogo. En lugar de actuar en consecuencia, dicen: “Estados Unidos e Israel están llevando a cabo estas acciones para destruir a Irán”. ¿Qué tan realista es esto? Algunos pueden creerlo, pero la sociedad no lo cree. Estados Unidos e Israel no mataron a Jîna. Lo hizo una institución del Estado iraní. Esta mujer kurda fue asesinada bajo su custodia. Si dicen que las potencias extranjeras están involucradas en estos levantamientos, esto no es cierto. Ellos mismos prepararon la base de este levantamiento. ¿Tienen las potencias extranjeras planes con respecto a Irán? Por supuesto que los tienen. También pueden querer beneficiarse de estos acontecimientos. Pero el Estado iraní proporciona esta base, y estas fuerzas simplemente la aprovechan.

Si no quieres que los países extranjeros se inmiscuyan en tus asuntos internos y te creen problemas, entonces tienes que resolver tus problemas internos. Entonces las potencias extranjeras no podrán crear el caos. Así que el problema no está fuera de Irán, sino dentro del país. Por eso hay que resolverlo internamente. Por lo tanto, esos discursos (de los representantes del Estado iraní) no tienen mucho efecto en el pueblo. Las mujeres kurdas e iraníes luchan por la democracia y la libertad. Estas mujeres fueron también las que derrocaron al Sha (en 1979). En otras palabras, los que se enfrentaron al Sha junto con las mujeres están ahora en contra de ellas. Tienen que reconocer esta realidad. Se produjo una gran revolución democrática (en 1979). Si hubiera continuado, Irán se habría convertido en un país democrático donde todo el mundo puede expresarse. Se habría convertido en un ejemplo para Oriente Medio. La historia iraní también da pie a ello. Pero no han tomado como base la historia y la revolución. Al contrario, ellos mismos se han convertido en una potencia. Por eso, ahora están en conflicto con las mujeres junto a las que derrocaron al Sha. Ellos mismas son responsables de esto, no las potencias extranjeras. Su política es la razón de ello.

Las mujeres reclaman su libertad. Esto significa reclamar la libertad del pueblo. Rêber Apo también ha dicho que el siglo XXI será el siglo de la revolución de las mujeres. Los últimos acontecimientos lo demuestran claramente. Desde el comienzo del levantamiento de las mujeres en Irán, las mujeres de todo el mundo también se han vuelto activas. Todo el mundo ha reconocido el importante papel de las mujeres. El Estado iraní responsabiliza a los kurdos de este levantamiento. Por eso atacan a los kurdos y a las instituciones kurdas. Recientemente ha habido mártires. En esta ocasión, me gustaría conmemorar respetuosamente a los mártires. También me gustaría ofrecer mis condolencias al pueblo kurdo, a los partidos e instituciones kurdas. El Estado turco y el Estado iraní no deberían cometer estos errores. No deberían utilizar la violencia contra el pueblo kurdo. Por el contrario, deben resolver la cuestión kurda mediante el diálogo. La violencia no resolverá la cuestión kurda, sino que la profundizará. Cuanto más se profundice la cuestión kurda en Irán, mayores serán los problemas en Irán. Deben centrarse en resolver los problemas a través del diálogo, antes de que se profundicen aún más.

-Los asesinatos y las matanzas no sólo tienen lugar en una parte del Kurdistán, sino en las cuatro partes. Recientemente, en Sulaymaniyah fue martirizada nuestra amiga periodista y académica Nagihan Akarsel, miembro del Centro de Investigación Jineolojî. En Sulaymaniyah ya se han producido asesinatos similares, y todos ellos habrían sido llevados a cabo por supuestos “asaltantes desconocidos”. ¿Cuál es su opinión sobre estos asesinatos y sobre el reciente asesinato de Nagihan Akarsel?

-Nuestra amiga Nagihan ha hecho un gran trabajo y un gran servicio tanto para las mujeres como para el pueblo kurdo en su conjunto. Dedicó toda su vida al servicio del movimiento de mujeres y del pueblo del Kurdistán. No sólo lo hizo por el Kurdistán del Norte (Bakur), sino por todas las mujeres kurdas y por todas las mujeres del mundo. Su trabajo fue un gran servicio para el pueblo kurdo y la humanidad. En esta ocasión, me gustaría conmemorar respetuosamente a nuestra amiga Nagihan. Nunca permitiremos que sus esfuerzos sean en vano. Por el contrario, haremos realidad sus sueños y objetivos en todas las circunstancias y condiciones.

El objetivo de los terroristas era nuestra amiga Nagihan. Porque estaba haciendo un trabajo importante para el pueblo kurdo, las mujeres y la humanidad. Era miembro del Centro de Investigación Jineolojî y también era la editora de la revista Jineolojî. El Estado turco es un enemigo de las mujeres, de los kurdos, de la humanidad y de los valores humanos. ¿A quién apunta el gobierno del AKP-MHP? A las mujeres, al pueblo kurdo y a los que más hacen por la humanidad. No ataca a cualquiera, sino especialmente a los que prestan el mayor servicio. Esto muestra claramente la verdadera cara de este régimen.

La Jineolojî -en la que sirvió y trabajó nuestra amiga Nagihan- es la obra de Rêber Apo. Él abrió este campo para servir a las mujeres kurdas y a la humanidad. Nuestra amiga Nagihan apoyó este trabajo, es decir, apoyó a Rêbêr Apo. Apoyó su filosofía y su paradigma. Ella quería llevar a la práctica esta filosofía y este paradigma, desarrollar una nueva mentalidad y difundirla por todo el mundo para lograr una nueva conciencia. Atacar a Nagihan significa atacar a todas las mujeres. Por esta razón, tanto las mujeres kurdas como las que predican de la lucha por la libertad y la democracia, deben mostrar su apoyo a Nagihan. ¿Cómo se harán realidad sus sueños y objetivos? ¿Cómo puede vengarse? Profundizando en su comprensión de Jineolojî y de la línea desarrollada por Rêber Apo para las mujeres. Así es como podemos vengarnos de ella y mantener viva a nuestra amiga Nagihan.

Entonces, ¿por qué se han producido todos estos asesinatos en Sulaymaniyah y en la zona de Soran? Especialmente, los habitantes de Soran deben entender cuál es el objetivo de estos asesinatos. La zona de Soran, que es conocida como un lugar de intelectuales, artistas, escritores y académicos, necesita entender esta situación y cuál es el objetivo de estos asesinatos. Creando un clima de miedo quieren silenciar y someter a todos y convertirlos en sus esclavos. Porque hay una característica especial de nuestro pueblo en la zona de Soran, y es ésta: no aceptan la opresión, el poder y la esclavitud, y su sentido de la libertad es fuerte. Por eso, siempre están al lado de los movimientos por la libertad. El Estado turco y sus colaboradores, el PDK (Partido Democrático de Kurdistán) y ciertos turcomanos que actúan junto al Estado turco, lo saben.

Al igual que Rêber Apo y el PKK son un motor que hace avanzar al pueblo kurdo, la zona de Soran y sus intelectuales son un motor para el Kurdistán del Sur. Ellos son los que proporcionan la iluminación para el Kurdistán del Sur. El Estado turco y los Barzani no quieren que esta iluminación en Soran se extienda a la zona de Behdinan. Por lo tanto, están tratando de detenerla. Esta es la razón de los ataques en Sulaymaniyah y la zona de Soran. Nuestro pueblo, los intelectuales y los políticos deben ser conscientes de esta situación. Lo que se requiere de ellos es que adopten una postura firme contra estos asesinatos. Es necesario que se enfrenten al Estado turco, a los Barzani y a ciertos turcomanos, no sólo haciendo declaraciones. Tienen que decirles: “No permitiremos que cometan estos actos malvados en nuestra región”. Tienen que dar la cara por los mártires y por ellos mismos, en base a este tipo de actitud. Si no albergan a los traidores entre ellos, si se enfrentan a ellos y los expulsan de su región, y si se vengan de ellos, el Estado turco, los Barzani y ciertos turcomanos no podrán oprimir a la gente de esta zona de tal manera, y no podrán apoderarse de esta zona asustando a la gente.

El pueblo de Soran, sus intelectuales, artistas y especialmente sus mujeres necesitan proteger su historia. A lo largo de la historia, la zona de Soran se ha opuesto a la opresión y ha apoyado la libertad. Hoy, el enemigo ataca al PKK, porque el PKK representa los sentimientos del pueblo kurdo. Atacan al PKK porque impide que el Estado turco y los Barzani realicen sus objetivos. Tienen que reconocerlo y actuar en consecuencia. Si lo hacen, ni el Estado turco, ni Parastin (los servicios de inteligencia del PDK) ni ciertos turcomanos podrán cometer estos actos malvados. Todo el mundo sabe que nuestra amiga Nagihan hizo grandes esfuerzos por el pueblo de Soran. ¿Cómo van a pagar sus deudas con el PKK? Pueden hacerlo defendiendo a nuestra amiga Nagihan y posicionándose ante el Estado turco.

-Una de las principales razones de estos ataques contra la población civil es la derrota del Estado turco debido a la resistencia de la guerrilla. ¿Cuál es la situación de la guerra contra el fascismo turco?

-El Estado genocida turco no distingue entre guerrilleros y civiles. Para ellos, un kurdo es un kurdo. Hay frases muy conocidas como “No hay diferencia entre los kurdos blancos y negros”, o “El mejor kurdo es un kurdo muerto”. Este es el enfoque del Estado turco hacia los kurdos. Para ellos, no hay diferencia entre un guerrillero y otros kurdos. El Estado turco afirma que “sólo tenemos un problema con el PKK, no con los kurdos”, y los Barzani también dicen que “el PKK es la razón de los ataques del Estado turco. Si no existiera el PKK, el Estado turco no atacaría (al Kurdistán del Sur)”. El Estado turco y los Barzani dicen esto por una razón. Quieren decir que nadie debe apoyar al PKK ni participar en esta lucha. Le dicen a todo el mundo que se mantenga al margen de esta lucha para que el Estado turco y los Barzani puedan destruir al PKK y completar el genocidio kurdo. Su práctica lo demuestra muy claramente: no sólo atacan a la guerrilla sino a todo lo kurdo en el Kurdistán del Sur, Rojava y el Kurdistán del Norte. Todos hemos oído hablar de los toros en España que atacan en cuanto ven rojo. El gobierno del AKP-MHP y el Estado turco tienen una actitud similar y atacan allí donde ven algo kurdo. No quieren que nada con el nombre de Kurdistán, o kurdo, quede en el mundo. Y hablan de esto abiertamente. Rêber Apo y el PKK adoptan una postura heroica contra esta política. Porque se oponen a los que atentan contra la identidad kurda e impiden que se complete el genocidio kurdo. Esto no sólo evita el genocidio, sino que salva a los kurdos de él, les da una identidad y una dignidad y, por lo tanto, ha provocado un gran respeto por los kurdos en todo el mundo. Esto ha llevado la lucha del pueblo kurdo a un nivel muy alto. Por ello, cada vez más personas en el mundo quieren entender al pueblo kurdo y la realidad del PKK para comprender mejor el paradigma y la filosofía que hay detrás de esta lucha. Todas estas personas en el mundo también piensan que pueden resolver sus propios problemas de esta manera.

La guerrilla sufre todo tipo de ataques. El Estado turco está tratando de lograr resultados con sus ataques ininterrumpidos contra la guerrilla, llevados a cabo con aviones de guerra, helicópteros, tanques, artillería, diversas bombas, incluyendo armas químicas prohibidas, bombas nucleares tácticas y bombas termobáricas. Lo hacen porque se acerca el centenario del Tratado de Lausana y de la creación de la República de Turquía. Quieren conseguir resultados antes de esta fecha. Por lo tanto, han movilizado todos los medios que tienen a su disposición. Los guerrilleros están actuando heroicamente contra esta tecnología y todas estas armas. A veces, los guerrilleros no pueden comer y permanecen hambrientos durante días porque están siendo atacados constantemente. Aun así, los guerrilleros no permiten que el Estado turco lleve a cabo sus planes de ocupación y dan golpes todos los días. Así, demuestran un gran heroísmo no sólo por ellos mismos y por el pueblo kurdo, sino por toda la humanidad. Por lo tanto, los mártires de la guerrilla son los mártires de toda la humanidad, no sólo del pueblo kurdo.

El Estado turco está sufriendo duros golpes cada día. Ahora ataca cada vez más porque no ha podido lograr sus objetivos. Como no puede tener éxito a pesar de todos los medios de que dispone, recurre a los Barzani. La OTAN ya ha apoyado mucho al Estado turco. Turquía está librando esta guerra con todos los amplios medios que le proporciona la OTAN. Pero esto no es suficiente. Por lo tanto, el Estado turco también necesita involucrar a ciertos grupos que se autodenominan kurdos. Al igual que el Estado utilizó a los guardias del pueblo en el Kurdistán del Norte, ahora está utilizando a los Barzani en el Kurdistán del Sur. Los Barzani son los guardias del pueblo del sur. Quieren destruir al PKK con la ayuda del Estado turco. Y el Estado turco quiere hacer lo mismo con el apoyo de los Barzani. Hoy en día, se han unido y están librando una guerra conjunta contra el PKK. Cada día es más evidente el papel que juega el PDK. Tal vez el PDK no pueda decir abiertamente al pueblo kurdo: “Estamos en guerra con el Estado turco contra el PKK”, así que están librando esta guerra de forma encubierta. Pero ya no pueden ocultarlo. Han emboscado y martirizado a muchos guerrilleros. Aniquilaron a tres grupos de guerrilleros en (en la zona kurda del sur de) Xelîfan. Y también construyeron una carretera para el ejército turco en la colina de Amediyê. También construyeron una estación militar entre nuestras fuerzas y el ejército turco. Cuando construyeron estas carreteras y el puesto militar, los aviones de reconocimiento y los drones turcos sobrevolaban constantemente para impedir que nuestras fuerzas hicieran algo y proteger así a las fuerzas del PDK. El PDK y los Barzani están en estas zonas para proteger a las fuerzas turcas que están allí. Porque el Estado turco está en una situación difícil. Se han quedado atascados y han sufrido fuertes golpes en la zona. Por eso, el PDK y los Barzani han acudido en su ayuda y rescate. Preparan emboscadas, cortan los suministros a nuestros amigos, impiden el transporte de equipos entre las zonas, llevan suministros al Estado turco y retiran sus muertos y heridos. Se introducen en las zonas donde el Estado turco no puede entrar. Ya no pueden ocultar la realidad de que participan en esta guerra de todas las maneras posibles. Les hemos advertido decenas de veces que no ayuden al Estado turco. De acuerdo, puede que no nos ayuden. No pedimos ese tipo de ayuda. Pero entonces tampoco ayuden al Estado turco. Lo que están haciendo no tiene nada que ver con ser kurdos. Esto no sirve en absoluto a la causa kurda.

Ahora la guerra ha entrado en una nueva fase. El Estado turco quiere conseguir resultados rápidamente. Por lo tanto, ha movilizado todos sus recursos para quebrar la voluntad de los guerrilleros y así aplastar también la voluntad de nuestro pueblo. Además, los Barzani, con los que el Estado turco solía luchar en secreto, ahora están trabajando juntos abiertamente con el Estado turco. Por lo tanto, la fase que estamos atravesando actualmente no es como las anteriores. Las cosas se han vuelto más violentas y han alcanzado un nivel peligroso. Es importante que nuestro pueblo lo reconozca. Por eso, es necesario que todo el mundo se precie del espíritu de la resistencia de Rêber Apo en İmrali, del espíritu de la resistencia guerrillera en Zap, Metîna y Avaşîn, y del espíritu de nuestras amigas Sara y Rûken que literalmente causaron un terremoto en Turquía al dar un gran golpe al enemigo en Mersin. Así, nos han demostrado que podemos vencer al enemigo, que podemos luchar y qué método de lucha podemos utilizar para protegernos y evitar la aniquilación. No importa dónde se encuentre, cada uno debe cumplir con sus deberes y responsabilidades basándose en este espíritu.

La guerrilla está cumpliendo sus deberes a su manera, pero esto no significa que el peligro haya desaparecido. Actualmente, toda la carga recae sobre los hombros de la guerrilla. Todos nosotros tenemos que levantar esta carga de los hombros de la guerrilla. Nuestras amigas Sara y Rûken han puesto esta tarea delante de todos, y han dado así también una clara advertencia al decir: “El enemigo quiere eliminarnos. Así que esta es la forma en que tenemos que protegernos. No hay otro camino”. Sobre esta base, todo el mundo tiene que cumplir con sus deberes dondequiera que viva. Hemos llegado al punto de derrocar al gobierno del AKP-MHP. Esto nos permite dar golpes aún mayores, que es exactamente nuestro objetivo. Hemos pagado un gran precio y hemos experimentado mucho dolor. Hemos llevado esta lucha a la fase final y ahora es el momento de conseguir los resultados deseados.

Quisiera saludar a todos los heroicos guerrilleros que en los túneles y fuera de ellos libran una lucha sin precedentes en las condiciones más difíciles contra los colonialistas. Quisiera enviarles mis respetuosos saludos. También quiero recordar con gratitud a todos los mártires y enviar mis condolencias a todo nuestro pueblo. En efecto, cada uno de estos mártires es un gran mártir de la humanidad. Esto es lo que se pide a todos ahora. ¿Cómo se puede mantener vivos a estos mártires de forma gloriosa? Estos mártires se mantendrán vivos cuando todo el mundo cumpla con sus deberes respecto a Rêber Apo y a la causa de la libertad. Mantener vivos a los mártires de forma gloriosa significa vivir tú mismo una vida gloriosa.

-Aunque lo ha mencionado en sus evaluaciones, nos gustaría preguntarle de nuevo, porque recientemente otro grupo de guerrilleros fue emboscado en el valle kurdo del sur de Balisan. ¿Por qué el PDK sigue insistiendo en su actitud a pesar de sus numerosos llamamientos y de las protestas del pueblo kurdo?

-Sería un error hablar aquí del PDK, porque un número importante de miembros del PDK se sienten incómodos con esta situación y no participan en esta política. Los Barzani han establecido su propia hegemonía y han creado un clima de miedo. Por eso, los miembros del PDK que no se sienten cómodos con la política actual no se manifiestan tanto. Pero eso no significa que acepten esta política. Porque no todos saben que la política actual contra el PKK y el pueblo kurdo no sirve a los kurdos. Esta política no tiene nada que ver con ser kurdo y con el patriotismo. Por eso no debemos hablar aquí del PDK. Porque son los Barzani los que hacen esto. Llevan a cabo esta política por sus propios intereses familiares. Asocian sus intereses con el Estado turco, no con el pueblo kurdo. Han llegado a pensar que cuanto más ayuden al Estado turco, más golpes sufrirá el PKK, que entonces dejará el Kurdistán sólo para ellos. Ven que el Estado turco está tratando de destruir al PKK, por lo que dicen: “Si nos enfrentamos al PKK, el PKK será destruido y el Kurdistán quedará sólo para nosotros”.

Sin embargo, a lo largo de su historia, el Estado turco ha eliminado a todos los que se han rebelado contra él con el apoyo de ciertos colaboradores, para luego matar también a estos colaboradores. Hay decenas de ejemplos de ello. El Estado turco no discrimina entre los diferentes grupos de kurdos. Lo único que le importa es cómo utilizar a los kurdos contra los kurdos. En eso se ha basado siempre su política. Aunque hemos puesto esta cuestión en la agenda, los Barzani siguen basándose únicamente en sus propios intereses. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo más podrán proteger sus intereses. Todos los avances que han conseguido se han logrado gracias a la lucha del PKK. El Estado turco acepta a los Barzani y les ayuda, no por el bien de los Barzani, sino sólo para eliminar al PKK. Obtienen estas oportunidades de Turquía debido a la lucha contra el PKK. No obtuvieron los medios y las oportunidades que tienen hoy gracias a su propia lucha. La lucha del PKK ha contribuido mucho a ello. Ahora, por así decirlo, se están disparando en el pie. Me gustaría advertirles: no deben utilizar estas oportunidades y posibilidades que han ganado a través del PKK para destruirlo. El pueblo kurdo tampoco debería aceptarlo.

Lo que han hecho ahora en Balisan (en el sur del Kurdistán) es evidente. Están librando una guerra psicológica sobre este incidente, difundiendo muchas mentiras y desinformación para impedir que se entienda la verdad. Según la información que tenemos, no fueron los aviones del Estado turco los que bombardearon a nuestros amigos. Las fuerzas del PDK tendieron una emboscada a nuestros amigos, los atacaron, martirizaron a dos de ellos y se llevaron a tres amigos heridos. Esta es la información que tenemos. Para evitar que se entienda este hecho, dicen: “Los aviones del Estado turco los bombardearon y luego se llevaron a los heridos”. Los aviones de reconocimiento del Estado turco no pueden detectar a nuestros amigos de Balisan. Sólo las fuerzas del PDK en la zona pueden detectarlos y proporcionar información sobre su presencia. De lo contrario, ¿cómo podrían los drones de reconocimiento del Estado turco saber que cinco personas estaban caminando por el valle de Balisan? Esto es simplemente imposible. Todo esto fue hecho por el PDK y los Barzani. Nuestra gente tiene que ser consciente de esto. Si las cosas son realmente como dicen, tienen que hacer una declaración y entregarnos a nuestros amigos. Pero hasta ahora no han hecho ninguna declaración, ni han dado una respuesta, ni nos han entregado a esos amigos. Las familias de nuestros amigos a los que habían martirizado antes, exigieron durante meses los cuerpos de sus hijos. Organizaron protestas con este fin, pero el PDK y los Barzani ni siquiera dieron una respuesta. Matan a nuestros amigos y no entregan sus cuerpos, y encima lo niegan todo. El pueblo kurdo tiene que pedirles cuentas por esto. ¿Por qué el PDK y los Barzani no hacen una declaración? ¿Por qué no comparten información sobre este asunto? ¿Por qué no responden? Hacen todo esto porque no quieren que sus crímenes salgan a la luz.

Ya martirizaron a muchos de nuestros amigos en Hewlêr (Erbil) y tampoco entregaron sus cuerpos. Nadie sabe dónde están los cuerpos de esos amigos. Incluso hay un rumor que dice que construyeron un edificio en la zona donde fueron enterrados estos cuerpos. Al igual que el Estado turco construyó edificios en Newala Qesaba (Butchers Creek), los Barzani están haciendo hoy lo mismo. Las intenciones del Estado turco son bien conocidas: quiere dejar al pueblo kurdo sin su propia historia y valores. ¿Y qué quieren hacer los Barzani? También quieren dejar al pueblo kurdo y al PKK sin su propia historia y valores. Nuestro pueblo debe reconocer esto y tomar una posición. Si no lo hacen, esto sólo continuará. Entonces los Barzani causarán un gran daño al pueblo kurdo. Sin embargo, el pueblo kurdo ha alcanzado el estatus de vida libre en algunas partes del Kurdistán. Si esto se sigue impidiendo en algunos lugares, se debe a los Barzani. Así como el Estado turco afirma “sólo tenemos un problema con el PKK, no con los kurdos”, los Barzani dicen: “El PKK es la causa de los ataques del Estado turco. Si no fuera por el PKK, el Estado turco no atacaría”. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con ser kurdo?

-El Estado turco también lleva a cabo una política sucia en el Kurdistán del Norte (Sudeste de Turquía oriental). Además de los métodos sucios que acaba de describir, intentan crear divisiones en la política kurda e intensificar su política de guerra especial con un festival que organizaron en el distrito Sur de la ciudad de Amed (Diyarbakir). ¿Qué podría decir sobre estas cuestiones?

-El gobierno del AKP-MHP quiere eliminar todo lo que tenga el nombre de Kurdistán o kurdo. Lo están haciendo abiertamente y piensan que con ello pueden conseguir los resultados deseados. Sobre esta base, el Estado turco está librando una guerra especial para confundir a todo el mundo. Piensan que si hacen esto, podrán obligar a todos a rendirse y así poder completar el genocidio. Desde hace mucho tiempo, el Estado turco no sólo está en contra del pueblo kurdo, sino también contra las montañas, los árboles y simplemente contra todo ser viviente en el Kurdistán. Su objetivo es no dejar espacio vital para los kurdos en ningún lugar. La tala de árboles en lugares como Dersim y Botan forma parte de esta política. No se trata simplemente de cortar árboles y venderlos. Esto forma parte de la política de genocidio. Por eso el Estado turco destruye la naturaleza. Lo hace conscientemente. Es parte de su guerra.

Por ejemplo, quieren organizar un supuesto festival en Sur. Los que no dejaron piedra sin mover y destruyeron todas las casas de Sur, están organizando un festival en Sur hoy. Los kurdos no tienen nada que ver con este festival. La única preocupación del Estado turco es asimilar a los kurdos. Intentan hacerles olvidar lo que el Estado ha traído a los kurdos. Quieren eliminar las huellas de lo ocurrido en Sur y así engañar a todos. Por esta razón, la gente no debería ir a este festival. Deben oponerse a él. Tal festival es una fuente de vergüenza para Amed y Sur. Por ejemplo, una vez Türkeş quiso ir a Amed, pero la gente de Amed no lo aceptó. Se opusieron a que fuera allí y, en consecuencia, Türkeş no volvió a intentar visitar la ciudad.

Si miramos a la actualidad, podemos ver que los representantes del Estado están yendo a Amed de nuevo. Quieren eliminar el patriotismo de Amed y del Kurdistán. Arrasan Sur, hacen que la gente de allí sea miserable, intentan ganarles para todo tipo de cosas malas, cometen masacres, ejecutan a la gente en la cárcel, recurren a la tortura y a las detenciones todos los días, utilizan armas químicas contra la guerrilla las 24 horas del día, atacan Rojava y el Kurdistán del Sur sin freno, y masacran a la gente. Y luego organizan un festival en Sur. ¿Qué significa esto? Significa que tienen la actitud de decir: “No importa lo que haga, los kurdos no lo entenderán de todos modos, y puedo hacer que olviden fácilmente lo que hemos hecho”. Pero los kurdos ya no son los kurdos del pasado. Nadie puede hacerles olvidar su identidad kurda. Hoy en día, los kurdos se están vengando de todo lo que han sufrido y seguirán haciéndolo.

Debido a la política de genocidio contra nuestro movimiento, se ha formado en Turquía la “Alianza del Trabajo y la Libertad”. Esta alianza crece cada día más. Representa a todos los pueblos de Turquía. Por lo tanto, la política de Turquía ya no está determinada por el AKP, el MHP y el CHP, sino por esta alianza. Ahora, además de las alianzas del AKP y el CHP, se ha formado la “Alianza del Trabajo y la Libertad”. Esto representa una tercera vía en la política. Cada día que pasa, este tipo de política se hace más fuerte y afecta a toda la política de Turquía. Ven que nadie puede hacer política en Turquía sin esta alianza y por eso la consideran peligrosa. Por eso, se acercan a esta alianza para debilitar y neutralizar la tercera vía. Lo hacen para que el AKP-MHP siga en el poder. Todo el mundo debe entender esto y derrotar estas tácticas. Por lo tanto, todo el mundo debe participar en la “Alianza del Trabajo y la Libertad”. Porque cuando esta alianza se fortalezca, los juegos del enemigo serán frustrados y el gobierno fascista llegará a su fin. Los problemas de los kurdos, de los otros pueblos, de los alevíes y de otros grupos, serán así resueltos. La tercera vía, que incluye al HDP (Partido Democrático de los Pueblos) y a muchos otros partidos y organizaciones, es la única solución. Todo el mundo sabe que el HDP es la fuerza motriz para ello. Todo el mundo está de acuerdo en que el HDP desempeñará un papel decisivo en las próximas elecciones y que determinará los resultados. El objetivo es provocar la caída del gobierno del AKP-MHP y no permitir que el CHP llegue al poder. Como respuesta a todos estos esfuerzos, el Estado intentará romper esta alianza.

Para completar el genocidio inconcluso contra los kurdos, tanto las fuerzas conspiradoras como los capitalistas de Turquía llevaron al AKP-MHP al poder. Porque la conspiración internacional significa la finalización del genocidio contra el pueblo kurdo. En este sentido, han conseguido ciertos logros con la ayuda del AKP-MHP y quieren finalizar sus esfuerzos. En otras palabras, quieren completar el genocidio kurdo destruyendo el PKK. Por lo tanto, quieren que el AKP-MHP siga en el poder. ¿Cómo tratarán de hacerlo? Debilitando la alianza de la que forma parte el HDP. Si rompen esta alianza, el HDP y los kurdos aparte, entonces el CHP no podrá llegar al poder y el AKP y el MHP seguirán siendo el gobierno. Esta es la base de la táctica que se está poniendo en marcha actualmente. Es el MIT (servicio de inteligencia turco) el que está llevando a cabo estas tácticas.

Si el CHP piensa que llegará al poder asegurándose los votos de algunos kurdos, se equivoca. Sólo están jugando a los juegos de Erdogan y Bahceli. Me gustaría advertir a todos: los que debilitan la “Alianza del Trabajo y la Libertad” y al HDP, sólo están sirviendo al AKP-MHP y a la política del genocidio. Nadie debe hacer esto. Que todo el mundo vea a los que están haciendo un servicio. Este tipo de política debería oponerse a ellos, detenerlos y decirles que no deberían hacer esto.

Hoy, por primera vez, hay esperanza en Turquía. Las fuerzas de la democracia han empezado a actuar. Esto no sólo tiene efecto en las elecciones, sino que también determinará el destino de Turquía y de todos los demás, y resolverá todos los problemas, incluida la cuestión kurda. Esto es lo que el Estado turco quiere impedir. Pueden conseguir ciertos resultados cerrando el HDP o rompiéndolo, rompiendo a los kurdos. Por lo tanto, debemos fortalecer el HDP y esta alianza contra esta política. Entonces el Estado turco no podrá jugar a estos juegos. Todos sus juegos se volverán contra ellos. Es esta alianza la que determinará las elecciones y el futuro de Turquía. Por lo tanto, quiero llamar a todos a participar en esta alianza, porque fortaleciendo esta alianza pueden salvarse del fascismo.

