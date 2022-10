México: nuevo libro «Poéticas de la resistencia: Arte zapatista, estética y decolonialidad»

.

Algunxs de ustedes me lo pidieron personalmente, algunxs otrxs se los envío sabiendo que puede ser de su interés.

La salvación de la Humanidad descansa sobre tres pilares, se han referido las comunidades zapatistas: arte, ciencia, y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo. La lectura de este libro más que certezas, incita a preguntarnos qué podemos hacer desde la dimensión sensible para derrocar las opresiones, porque en palabras de quienes resisten en el Sur de México: Falta lo que falta.

A quienes no se rinden, no se venden, no claudican…