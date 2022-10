Perú: Lucha Indígena Año 16 Nro 187 Octubre 2022

enlace a la ediciòn completa (PDF):

Haz clic para acceder a Lucha-Indigena-Oct_Nov-2022f-BUENO.pdf

-Homenaje: Recado para Hugo Blanco …pag 2

-Editorial …pag 3

-El agua es nuestra vida …pag 4

-Perú: Entre la vacancia o el cierre del Congreso, el dilema de ser o no ser …pag 6

-Alfredo Mires Ortiz 1961 – 2022 …pag 7

-Depredación: Gravísimo derrame de Petróleo en el Cuninico …pag 8

– Pronunciamiento: La Inversión Minera no puede seguir sacrificando derechos humanos y ambientales …pag 9

– Política del desprecio …pag 10

– Pronunciamiento: Rechazamos el nuevo intento de golpe de Estado orquestado desde la fiscalía …pag 13

-HISTORIA DE La VERDADERA REFORMA en Perú …pag 15

– 12 DE OCTUBRE, UNA FECHA SOLO PARA REPUDIAR …pag 18

-Mapuche: La lucha mapuche en Mascardi …pag 19

-Comandante de las YPJ: “Estamos con las mujeres en Irán” …pag 22

-México: Resistencia y Rebeldía de los pueblos originarios frente a la guerra capitalista y patriarcal …pag 24

-El régimen patriarcal está perdiendo y ahora las están matando …pag 28

-Ecuador: Estallidos, criminalización de la pobreza y cooptación electoral …pag 31

-Doctrina Monroe …pag 35

-Perú: Moqueguanos dicen ¡No a Quellaveco, Basta ya! …pag 35

-Elecciones en Italia: La ultraderecha avanza en Europa …pag 36

-Israel: Estado asesino de infancias …pag 39

-Cumbre de la ultraderecha latinoamericana en Madrid …pag 42

-Productores de aceite de palma abusan contra comunidades indígenas …pag 44

Sabemos ya, sin embargo, que esos ataques del capital -el veneno, la persecución, la prisión- no son accidentes ni casos aislados. Son estrategias, planificados actos de guerra en contra de los pueblos para sostener el crecimiento y el desarrollo capitalista; es decir, no para el desarrollo de alternativas, sino para mantener el crecimiento de sus ganancias. El pueblo mapuche y las mujeres en Irán, las comunidades del Cauca, las zapatistas, los inmigrantes de piel oscura no sufren un daño secundario, ni son afectadas por los intereses económicos.