México: Comunalidad y vida concreta (Jaime Martinez Luna y Gustavo Esteva)

Desde las formas de vida común y desde las posibilidades emancipatorias que se

articulan en los ámbitos comunes que optan por resistir, recuperar o producir nuevas formas autónomas de gestión, a veces recuperando saberes que fueron previamente sometidos por la imposición del desarrollo y en otras, creando nuevas formas de autonomía que van más allá del Estado y la democracia formal, el capitalismo y el patriarcado (Esteva, 2019b). Estos saberes que habían sido descartados, internos, reprimidos y descalificados de formas violentas (explícita o implícitamente) por no ser científicamente válidos o útiles, comienzan a proveerlas bases de la autonomía. Es decir, una visión de la sociedad que ve más allá del horizonte de la democracia formal, de la actividad económica diseñada a través de la premisa de la escasez, más allá del establecimiento de la modernidad occidental y más allá de las estructuras patriarcales, al regresar y poner al centro de la vida social el cuidado de la vida, a las mujeres y el cuidado de la MadreTierra (Esteva, 2019a: 99-101).

A raíz del levantamiento zapatista, la formulación y organización de formas de vida que regresan a las características de una sociedad convivial se pueden encontrar en la negación que viene acompañada de la propuesta de una alternativa radical (Dinerstein, 2015). El “Ya Basta” de loszapatistas en 1994, “Que se vayan todos” en 2001 en Argentina, “Mis sueños no caben en la boleta electoral” de los Indignados en España, o el “No nos iremos hasta que ellos se vayan” en Grecia, eincluso el “Nosotros somos el 99%” de Occupy Wall Street.

Estos movimientos reflejan la enormediversidad de contextos y demandas en donde surgen estas alternativas, pero a su vez resuenan claramente con la idea de Illich, cuando explica que: “Si las herramientas no se controlan políticamente y su gestión consiste en una respuesta tecnológica a la catástrofe. La libertad y la dignidad seguirán disolviéndose en una esclavitud sin precedentes del hombre a sus herramientas. (Illich, 1973:12).Aunque son movimientos con algunas cuestiones en común (casi todos abogan por una visiónalternativa al localismo y a la globalización) su común denominador está en la negación y en laresistencia de los sistemas y las estructuras de dominación y en la articulación de una propuestaradicalmente pluralista (Esteva, 2015: 89).

Comunalizando a Marx: El compartir como filosofía y práctica de vida.

En el prefacio del libro Eso que llaman comunalidad, Gustavo Esteva (2010) describe el pensamiento de JMA como una visión laberíntica de su relación, definición y andar junto con el concepto de la comunalidad. Para este importante actor oaxaqueño, a quien por falta y las limitaciones del propio lenguaje llamaremos un pensador indígena, la comunidad se entiende como un ‘concepto vivencial, que permite la comprensión integral, total, natural de hacer la vida’ (Martínez Luna, 2016: 100) El pensamiento de la comunalidad no es entonces ningún pensar en el sentido literal de la palabra, sino un modo de existir.

“Cuesta trabajo definir la Comunalidad”, dice el propio Esteva, pero está en la falta de definición, uno de los beneficios que tiene pensar-actuar en la comunalidad. Esteva recuerda como en formas completamente separadas y en diferentes contextos tanto Jaime Martinez Luna como Floriberto Díaz Gómez, un intelectual Zapoteco y otro Mixe, acuñaron el término comunalidad (Esteva,2010). Este neologismo surge de las formas de vida de las comunidades en las sierras norte del Estado de Oaxaca, reflejando la persistente resistencia a todas las formas de desarrollo que han llegado a la zona, que han tenido que aceptar diversas formas de adecuarse a las formas contemporáneas del tipo de vida que a su vez incorporan lo que llega desde lejos, sin permitir que destruyan o disuelvan aquello que es lo propio (Guerrero Osorio, 2019: 130). De acuerdo con JML, el marco en el cual se práctica la comunalidad se articula en torno a cuatro ‘momentos indisolubles, unidos e integrados’: a) La naturaleza, geografía, territorio, tierra o suelo que se pisa (el territorio) b) la sociedad, comunidad, familia, que pisa ese territorio (comunidad) c) El trabajo, labor, actividad que realiza esta comunidad en dicho territorio (trabajo) y, d) aquello quese obtiene o consigue, goce, bienestar, fiesta, distracción, satisfacción, cansancio con su trabajo, labor, o actividad en esa sociedad (el producto) (Martínez Luna, 2016:100). Pensar en la comunalidad desde esta interacción revela dos características que aparecen como curiosas o que son difíciles de ‘embonar’ en la separación entre objeto y sujeto y de la modernidad.

La comunalidad es necesariamente un ejercicio geográfico, en el sentido de que siempre está territorializado, requiere de un sentir-pensar y actuar colectivo y aquello que se obtiene (lo que aquí llamamos el producto) es también comunalidad. Tanto los medios de producción, la identidad, así como el resultado son compartidos o comunales, que se definen por la escala (es decir el tamaño de la comunidad) y la posibilidad de compartir. La lógica territorial supone un primer reto de la comunalidad, pues necesariamente se opone a la abstracción que se vuelve necesaria en el conducir una estructura tan amplia como un Estado o el propio mundo (Berry, 1991; Esteva, 2012).

Sin embargo, es a través de esta territorialización que es posible desarrollar una filosofía comunitaria que permite comunalizar la vida. Para JML la primera limitante que se encuentra en particular para los pueblos indígenas y para quienes quieran experimentar la vida desde esta visión, es la limitante que produce el propio lenguaje. El castellano limita la capacidad de expresar la comunalidad, precisamente porque no concibe su existencia como tal. La experiencia de esta limitante se transmite a través de lo que JML identifica como el concepto esencial del pensamiento occidental: la libertad. Para JML, “no se puede ser libre en un mundo que no es nuestro” puesto que pertenecemos y somos parte de él” (Martínez Luna, 2016:103).En el ámbito de la libertad “somos individuos que se transforman y sé transformarán, pero desde la comunalidad, somos seres integrados que encontraremos mayor integración.” Así, para JML la libertad y la comunalidad son polos opuestos, no se puede en la libertad, la democracia, y hasta en la justicia, concebir la comunalidad en su fundamento más esencial: “que dependemos del mundo y no el mundo de nosotros, que pertenecemos al mundo y no el mundo a nosotros y que somos el mundo, no el mundo es nuestro” (Martínez Luna, 2020).

Desde la colonialidad, los pueblos indígenas deben perder el sentido comunitario y es a travésde la libertad que se elimina la dimensión comunal. Comunalizar es desobedecer, es epistemológicamente resistir a la individualización y al proceso de competencia que se inserta y se distribuye a través del pensar del libre mercado en donde todo tiene precio, pero todo pierde su valor.

“Comunalidad es vida concreta, no es un concepto abstracto, es tal vez lo opuesto de la abstracción.

La comunalidad no puede ser un discurso, no puede ser parte de algo, es un todo integrado, vivencial y existencial, ahí se ve la posibilidad de la suficiencia y de la celebración de la vida” (Martínez Luna, 2020)

La comunalidad es una forma de ‘pensar natural’ a través de la que se superan los grandes retos del lenguaje y del Estado, el cual captura únicamente las mismas posturas que surgen de la propia colonialidad del sujeto y de lo que se entiende como un individuo. Por ello en énfasis en términos como la compartencia, reflejan las formas en el que la