E$tado argentino: Represión a comunidades mapuche

.

.

Durante la represión, no sólo detuvieron a varias mujeres mapuche (una de ellas embarazada), sino que destruyeron sus pertenencias, muchas de las cuales son para realizar ceremonias, y las separaron de sus hijes menores. Después de este violento desalojo, la jueza dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la machi Betiana Colhuan, de Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas. Frente a éstos últimos hechos Soraya Maicoño, contó en primera persona, qué sucede con el pueblo mapuche.

¿Cómo se encuentran hoy las detenidas y sus infancias? ¿Qué implica que la machi esté presa y no pueda estar en su rewe?

La Lemuel Machi junto con nueve pichiqueches, más cuatro personas que tienen pedidos de captura, en donde también entre ellas hay una madre que no sabemos si está con sus pichiqueches, fueron detenidas. Eso nos está afectando un montón porque son más de nueve niños que están en prisión domiciliaria. La situación es bastante dramática ya que son mujeres que no han cometido ningún delito más que el hecho de ser mapuche.

Hoy tenemos a cuatro mujeres hacinadas en una sola vivienda con nueve niños y niñas que no están pudiendo ir a la escuela y que además, están con estrés postraumático. Apenas aparecen abogados o aparece alguien a llevar algún tipo de notificación, se ponen en una situación de alarma para que no les vuelvan a sacar de sus madres, que no los vuelvan a arrancar de sus padres y eso la verdad, es muy lamentable y muy triste.