México Zapatista: Cuando las comunidades abrieron su corazón colectivo

México Zapatista:

Relaciones sociales anticapitalistas

UNA OTRA MIRADA A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS

Ana Lilia Félix Pichardo

25.06.2020

Enlace al trabajo completo (PDF) 136 páginas :

Resultado de muchos diálogos y consensos es que nace la idea de La Escuelita Zapatista, de abrir el corazón colectivo hacia las miradas distantes, pero nunca ajenas, de quienes luchan e imaginan otros mundos posibles.

…

La experiencia como estudiantes de La Escuelita significó para las personas entrevistadas unmomento decisivo en términos personales y de militancia política. Si bien, algunas de ellas ya tenían una trayectoria organizativa definida, esta iniciativa reafirmó posturas y también implicó amplias reflexiones sobre las prácticas políticas de carácter anticapitalista. La asimilación de muchos de los aprendizajes es posterior al regreso inmediato de lascomunidades, para muchas incluso tuvieron que pasar algunos años para comprender o entender de otras maneras lo vivido en territorio zapatista. Los colectivos y organizaciones llevaron a cabo reflexiones internas y actividades de compartición sobre la iniciativa en sus ciudades de origen.

Para las y los alumnos de La Escuelita integrados a colectividades fue un período dinámico en que, a su manera, en cada lugar se trataron de materializar nuevas relaciones sociales. La intención de construir formas no capitalistas de vida, dentro del ritmo de las grandes ciudades o en espacios urbanos colocó a estudiantes de La Escuelita y demás adherentes a La Sexta en una constante reflexión y práctica sobre cómo lograr esa sobrevivencia y lucha frente al Capitalismo y sus despojos.

En México, sobre todo en la Ciudad de México, los colectivos adherentes a La Sexta impulsaron diversos proyectos autogestivos como un intento de lograr trabajar en colectivoy crear alternativas de vida. La Escuelita representó un impulso para esos colectivos yorganizaciones, que crearon y construyeron espacios cooperativos, autogestivos eindependientes. Algunos proyectos continúan vigentes, otros más se diversificaron y enalgunos casos, en que ciertas cooperativas llegaron a su fin, las personas integrantescontinuaron en otros proyectos ya existentes o en la creación de otros. Cafeterías, panaderías, librerías, comedores, espacios culturales, talleres de herrería, de serigrafía, entre otros, fueronechados a andar como proyectos productivos que pudieran generar una sobrevivenciaeconómica y emocional colectiva. Pese a las dificultades, proyectos nacidos posterior a La Escuelita se mantienen y otros más se han creado como un ensayo de las posibilidad y necesidad de construir espacios libres de explotación en escenarios completamente adversoscomo las ciudades, nacidas para el individualismo y el despojo.

Las vivencias en las comunidades, dentro de las dinámicas cotidianas e íntimas de lasfamilias y de los pueblos descolocaron en muchos sentidos las preconcepciones de lo quesignifica una vida de lucha contra el Capitalismo. La asimilación de lo experimentado enterritorio zapatista radicó precisamente en el contraste personal y colectivo con las prácticasde la vida cotidiana, en la desautomatización de todos los procesos que permiten la vida y lacomprensión de cómo la producción y reproducción llegan a ser procesos ajenos a la voluntadde cada quien. Es decir, que la lucha contra el capitalismo sigue siendo una tarea pendientede creatividad y, sobre todo, de ensayos colectivos e individuales para desfetichizar la vida y encontrar estrategias permanentes de emancipación. En algunos casos, la vuelta de La Escuelita, también significó un proceso de reflujo, dados los escenarios de militarización y violencia en que los colectivos de Brasil viven, por ejemplo.

El zapatismo como referente político no representa un modelo ideal del que todas las colectividades puedan asirse e intentar llevar a otras realidades, eso fue uno de los aprendizajes claves de La Escuelita, sin embargo, la ética zapatista también fue una herencia para los estudiantes.

En la lucha por la vida y contra el capitalismo, a veces la violencia va a replegar colectivos e intentarán los estados fulminar la rebeldía, pero es ahí cuando una militancia por vivir y no seguir muriendo puede hacer prevalecer la resistencia colectiva. Lo que pudieron atestiguar las estudiantes en las comunidades fue una serie de prácticas sociales que podríamos denominar anticapitalistas. Las relaciones de producción se fundamentan sobre la base material del trabajo agrícola y otros trabajos cooperativos que sedesarrollan de manera colectiva.

La resistencia económica no está escindida de las demás resistencias mencionadas por las Bases de Apoyo en los textos de La Escuelita; es más bien un conjunto integral de nuevas relaciones sociales que justamente no aíslan la esfera política,de la economía y de la ética. Por el contrario, la ética política se ejerce dialógicamente en los procesos productivos y reproductivos que hacen posible la vida en colectivo al margen del paternalismo del Estado. Las comunidades han creado sus propias instancias de producción, reproducción, distribución y consumo con base en las condiciones culturales y naturales de cada una de las regiones que integran la zona de influencia zapatista. No existe homogeneidad en cuanto al ritmo y formas en que se resuelven las necesidades básicas como salud, educación, seguridad y alimentación; existe, en todo caso, un proyecto político en común que se encuentra en permanente discusión y cambio.

El proyecto de vida zapatista por esas razones es complejo de dimensionar, puesto que las formas han mudado desde el comienzo de la autonomía en 1994, incluso previo a este año y previo al levantamiento armado, hasta el día de hoy.

Lo vivido en las comunidades durante La Escuelita puede ser diferente en distintos ámbitos a lo que hoy se pueda estar viviendo en los pueblos, pero permite observar la tendencia de las prácticas colectivas de las comunidades zapatistas. La organización de los trabajos denota una visión de nuevas y diferentes formas de vida, en las que prevalece la sobrevivencia colectiva por encima de la ganancia y la acumulación. La propiedad colectiva de la tierra y demás medios de producción dentro de las zonas permite el sustento alimentario de las familias y la independencia de los trabajos asalariados, la función del dinero incluso queda muchas veces elidido por el intercambio de productos, de trabajo y de tiempo necesario para el apoyo mutuo.

El ejercicio cooperativo es una manera mediante la cual ha sido útil para las comunidades realizar diversos tipos de trabajos; se privilegian las necesidades básicas de quienes integran un proyecto productivo y cuando es necesario el esfuerzo de todos se focaliza en la necesidad apremiante de alguno o alguna de quienes participan del trabajo. El hecho que el sostenimiento de la actividad político organizativa dependa del trabajo colectivo y que quienes asumen responsabilidades sean apoyados para el ejercicio desus tareas a través de tiempo de trabajo y cuidado de sus familias es clave para el caminar de la autonomía. La rotación de autoridades y la ausencia de paga para quien ejerce un trabajoespecífico obedece al proyecto político zapatista, que se va ensayando con base en la experiencia permanente de las BAZ.

El permanente trabajo político es dialógico y colectivo, por ello la importancia de las asambleas como un ejercicio cotidiano de diálogo y consenso,es decir, una democracia muy particular y nada cercana a la democracia liberal. En lasfamilias y en los pueblos en el día a día se experimenta una constante toma de decisiones delas cuales participan todos los miembros de la comunidad, desde los más pequeños hasta los más mayores. La proxémica de esa democracia está deslocalizada y es constante, es decir, no se resguarda sólo en un espacio físico asambleario como pudieran ser las escuelas, losespacios abiertos, las oficinas de las JBG, sino que la búsqueda de consenso se encuentra en la casa, en la milpa, en las fiestas, ese “caminando preguntamos” es la forma de hacer política.

La autodeterminación es un proceso de aprendizaje colectivo, que se construye sobrelas formas culturales diversas distribuidas en el territorio. En el camino de discusión y toma de decisiones las relaciones interpersonales van mudando y confrontándose con las anteriores formas de vivir colectivamente.

Las mujeres han traspasado los tradicionales espacios ymaneras de participación hacia la toma de la voz activa y hacia la totalidad de los lugares quela vida política zapatista tiene y va construyendo. Esta no es una mujer aislada, sino que es una sujeta colectiva hecha de muchas mujeres del presente y del pasado, una mujer que seconstruye a sí misma, pero en plural y de manera dialéctica. Las cooperativas de mujeresrepresentan esos espacios ricos en teoría y práctica que las zapatistas se comparten unas aotras y, sobre todo, transmiten a las más pequeñas, las que se van sumando a las tareas políticas de la organización, las que van sumándose o creando nuevas formas de trabajo productivo.

Luego de La Escuelita se suceden acontecimientos importantes en los cuales las zapatistas se convierten en las interlocutoras directas con mujeres de México y del mundo,siendo las responsables de llevar a cabo iniciativas como los encuentros internacionales deMujeres que luchan.Como en el proceso organizativo de La Escuelita, las posteriores iniciativa simplicaron grandes esfuerzos colectivos que para las comunidades significan tiempo,movilización de recursos y personas, constantes reuniones y preparación. Los territorios entran en dinámicas que benefician la comunicación y discusión para la toma de decisiones políticas y económicas, trabajos a los cuales se van integrando las generaciones más jóvenes.

La Escuelita implicó un intenso proceso de memoria y preparación de los contenidos queserían compartidos a los estudiantes. Ese ejercicio de pensar y organizar la historia propia para darles a otras y otros a manera de herencia política es el modo muy otro que los pueblos zapatistas tienen para tejer vínculos organizativos. La potencia de la transmisión de la memoria política y de la experiencia autonómica radica en que para las culturas originarias que atraviesa el zapatismo la palabra verdadera funda la honestidad de las prácticas organizativas.

Resultado de muchos diálogos y consensos es que nace la idea de La Escuelita Zapatista, de abrir el corazón colectivo hacia las miradas distantes, pero nunca ajenas, de quienes luchan e imaginan otros mundos posibles. Las y los zapatistas en cada familia y comunidad que recibieron a estudiantes permitieron que su cotidianidad fuera compartida por quienes acudieron para aprender ytratar de encontrarse en el espejo de lucha y resistencia de los pueblos.

En esa vivencia se entrevió la posibilidad de que nuevas relaciones sociales son posibles; que es posible imaginar, pero también construir todas las alternativas que la dignidad exige y necesita. La nominación lingüística de esas formas de vida en permanente nacencia es un proceso dialéctico mas no determinante de la realidad, sino que estética y política se interseccionan integralmente para permitir en la materialidad y en lo simbólico la existencia de esas relaciones antes inexistentes y por tanto inefables para las lenguas zapatistas. Pensar ahora en la ampliación de los caracoles es poner en perspectiva que nuevas relaciones se establecieron en más comunidades y regiones, que las nomenclaturas para los nuevos territorios dan cuenta de cómo la imaginación y la utopía son posibilidades en tanto que existan alternativas colectivas de seguir viviendo dignamente.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN …. 1

CAPÍTULO I …. 5

OTRAS GEOGRAFÍAS, MUCHOS MUNDOS …. 5

I. LA PALABRA COMO PUENTE …. 10

II. LA MATERIALIDAD DE LA PALABRA, EL TERRITORIO …. 19

III. OTRA ECONOMÍA …. 25

IV. ALGUNOS OBJETIVOS …. 27

CAPÍTULO II …. 30

VISIONES TEÓRICAS …. 30

I. EL NACIMIENTO DE LAS RELACIONES SOCIALES Y EL PATRIARCADO …. 31

II. LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA …. 40

III. EL ESTADO Y LA CONQUISTA PERMANENTE …. 55

IV. LA IV GUERRA MUNDIAL SEGÚN L@S ZAPATISTAS …. 61

1. Las cuatro ruedas del capitalismo: la conjugación de la guerra …. 67

2. El muro y la Hidra: modalidades interdependientes de la acumulación …. 70

3. La Finca amurallada: el debilitamiento de las estructuras nacionales …. 74

CAPÍTULO III …. 79

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS …. 79

I. LA ENUNCIACIÓN DE LA MEMORIA …. 81

II. LA ESCUELITA ZAPATISTA …. 84

III. LAS Y LOS ESTUDIANTES …. 90

CAPÍTULO IV …. 95

EL CORAZÓN COLECTIVO …. 95

I. LA MEMORIA COMPARTIDA, LA CLANDESTINIDAD Y EL LEVANTAMIENTO ARMADO …. 98

II. EL TRABAJO COLECTIVO, LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA AUTONOMÍA …. 101

III. LAS MUJERES BASES DE APOYO ZAPATISTA …. 109

IV. VOTÁN, OÍDO Y PALABRA DE LAS COMUNIDADES …. 121

CONCLUSIONES …. 127

BIBLIOGRAFÍA …. 132

