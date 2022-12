Brasil contra el hambre y por la salud: MST cultiva alimentos libres de venenos

.

Brasil: Arroz, frijol, café, lácteos y más: descubre las principales líneas de producción del MST

Por Gabriela Moncau

Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano

11 de diciembre de 2022

Durante la última década, el arroz orgánico se ha convertido en el buque insignia de las líneas de producción del movimiento. Según el Instituto Riograndense del Arroz (Irga), organismo vinculado al gobierno de Rio Grande do Sul, el MST es el mayor productor de arroz sin veneno de América Latina.

Desde la creación de los primeros asentamientos del MST en Rio Grande do Sul, en la década de 1980, las familias que ocupaban las llamadas tierras bajas, principalmente en la región metropolitana de Porto Alegre, comenzaron a cultivar arroz. “Pero dentro del modelo del gran paquete provisto por las grandes distribuidoras de venenos y fertilizantes químicos”, dice Fornazieri.

“La agroecología no es una transición. es un descanso Una ruptura con el sistema convencional. Porque no se puede hacer agroecología a medias”, enfatiza Nelson Krupinski, presidente de la Cooperativa de Trabajadores Asentados de la región de Porto Alegre (Cootap). La cooperativa forma parte, junto con otras de Rio Grande do Sul y Paraná, del Grupo de Gestión de Arroz Orgánico del MST.