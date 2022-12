Argentina: Libro «Agroecología, el futuro llegó»

.

Agroecología – el futuro llegó no es un libro: son dos. Uno de crónicas y otro de fotografías de ese viaje que nos propone conocer las experiencias que están desarrollando nuevos modos de producción, de relación con la naturaleza, de alimentación y de salud. Sin tóxicos, sin dependencia de las corporaciones, con mejores resultados para quienes producen y para quienes consumen. Un cambio de paradigma no solo productivo, sino cultural, socioambiental, humano y político.

Ustedes son quienes determinarán si estas historias ponen en juego temas de la época que contienen una parte no menor de nuestro destino.

«Hoy me gustaría contarles algo sobre el futuro. Lo puedo contar porque lo pude ver.

No es que hice un viaje en el tiempo ni visité al oráculo, sino que pude conocer lugares y experiencias que plantean que ese futuro está ocurriendo ahora.

Guadalupe Norte

Bolívar

Gualeguaychú

Guaminí

Río Luján

La Plata

Benito Juárez

Trenque Lauquen

Jáuregui

Lisandro Olmos

Lincoln

Y más…

.

Guadalupe Norte

Naturaleza Viva es un espacio frondoso y fértil rodeado de sequía. Desde esos pajarracos de un solo ojo llamados drones, las imágenes permiten ver una geografía marrón y grisácea de campos bombardeados por agroquímicos y por los efectos de la crisis climática: la verdadera naturaleza muerta no es la de los cuadros con frutas. En el medio de ese paisaje enfermo emerge un lugar asombroso: producen todo lo que comen. Y es gente de buen comer. Verduras conocidas y desconocidas, carne vacuna, pollos, pan, leche genuina, variedades de queso, manteca, jugos, cereales, oleaginosas, aceites, miel, yogur, mermeladas, jaleas, dulces… Lo que no tienen lo intercambian con granjas y chacras que producen agroecológicamente, como ellos: yerba y té misioneros, vino mendocino, harina bonaerense.

Pero este campo de 270 hectáreas ubicado en Guadalupe Norte, Santa Fe, a 25 kilómetros de Reconquista, no es asombroso por eso, sino porque materializa una apuesta productiva, científica y ética organizada alrededor de la vida. Y esa apuesta, además, es eficiente desde varios puntos de vista: social, ambiental y económico.

Remo Vénica, paisano modelo 1943, tiene también frondosos el humor, la cordialidad y lo socarrón. Pregunta con una risotada: “Che: ¿cómo anda el feed lot porteño?”. Para no iniciados: los feed lots son las grandes granjas en las que vacas y cerdos crecen sobre sus propios desechos, encerrados, hacinados, antes de ir al matadero, alimentándose con lo que Remo llama “porquerías y remedios”, como intuye que ocurre con quienes integramos las sociedades urbanas. A su lado está su compañera de todas las vidas, Irmina Kleimer (nacida en 1953), gran organizadora del trabajo de la granja, que plantea: “La cuestión es comprender a la naturaleza, trabajar, crear, y hacerlo todo el tiempo”. “El problema –dice Remo sorprendido– es que tenemos un país con millones de personas que están al pedo”, frase que conviene no olvidar. Ríen los ojos claros de Irmina.

La bella Irmina Kleiner, 22 años, escondida en el follaje y herida de bala por sus perseguidores en plena selva chaqueña, clava la mirada en su navaja sin terminar de decidirse. “La duda era si me cortaba las venas o me apuñalaba en el estómago. La determinación era no entregarme”. A unos cincuenta metros, que en el monte tupido son un universo de distancia, Remo Vénica, 32 años, empezaba a huir de la zona convencido de que Irmina ya estaba muerta. Corría sin hacer ruido, lloraba sin hacer ruido.