Argentina_Catamarca: Andalgalá resiste entre las balas y el cerro

Argentina_Catamarca

ENTRE LAS BALAS Y EL CERRO

Asamblea El Algarrobo

Policías dispararon repetidas veces contra vecinxs que se encontraban registrando, ayer jueves, el paso de máquinas, insumos y operarios hacia el yacimiento Agua Rica, en Minas Capillitas. Dos defensores del agua fueron heridos.

Al mando del comisario general de la Regional N° 4,Dimas Eduardo Ferreyra, se encontraban menos de una decena de policías, pero luego de la balacera –fueron cerca de 10 disparos-, se sumaron unos 30 uniformados más: encapuchados y con escudos antitumultos. ¿Para qué? Para proteger las máquinas que continúan perforando ilegalmente el cerro y privando de agua a lxs pobladores de Choya, y atemorizar a mujeres y hombres desarmadxs, que sólo están defendiendo sus derechos humanos básicos.

Luego de los disparos, los policías inspeccionaron la zona y recogieron cartuchos para no dejar evidencia de la cantidad de disparos. Además, había hombres sin uniforme –quizás personal de seguridad privada- realizando tareas de vigilancia, en otro acto persecutorio contra lxs vecinxs.

Luego del ataque policial, algunxs vecinxs huyeron al cerro para protegerse de las judicializaciones que en Andalgalá se volvieron moneda corriente, como una muestra clara del desprecio por el Acuerdo de Escazú y tantos derechos pisoteados por el Gobierno de Raúl Jalil. Por esta misma razón, las personas heridas no acudieron al hospital ni realizarán la denuncia: aquí los heridxs y reprimidxs no son escuchados: sólo se los identifica para abrir causas en su contra.

Esta es una prueba más del Estado represor que gobierna Catamarca, de que no exageramos cuando hablamos de #DictaduraMinera, de que nuestros funcionarixs son empleadxs del proyecto MARA y que el pueblo está desprotegido.

Esperamos acciones concretas del intendente Eduardo Córdoba y lxs concejales: ante estos hechos de violencia y el quiebre de la paz social NO pueden seguir mirando para otro lado.

Está en juego nuestra agua, nuestra vida. Aquí, en las calles, se juega la verdadera final.

Agua para los pueblos no para las mineras

Los pueblos tenemos el derecho a plantear el cese de una política extractiva que no conforme con tener leyes a medidas y gobernantes aliados pretenden arrasar con las leyes y desoír todo reclamo que los frene. El día que comenzó el corte en el camino comunero Chaquiago- Potrero comenzamos a visibilizar las herramientas de un pueblo que le dice «No a la megaminería metalífera en nuestros cerros». Desde entonces nuestras voces no han cesado y eso sirvió para que muchos pueblos a lo largo de la Cordillera despertaran.

Hay que devolver el poder al pueblo y los políticos gobernantes tienen que entender que el voto nunca fue para que pudieran gestar nuestra destrucción.

Andalgalà Resiste No va a dar Licencia Social. Bajen las máquinas. Dejen de destruir la cuenca de Choya. No habrá escombreras que lixivien nuestro territorio. Agua , Agua para los pueblos no para las mineras.¡ Fuera MARA de todos los cerros que nos proveen de agua. Ni una explotación más!!

