Deporte en la globalización: atípica mafia post moderna

por Eloy Altuve Mejía

Considera que, en tanto fenómeno positivo, el deporte no puede ni debe ser sometido a ningún tipo de cuestionamiento de fondo teórico-conceptual; sus problemas son concebidos como distorsiones corregidas por su propia dinámica, puede discutirse la forma, más no el fondo. Por lo tanto, lo necesario e importante por estudiar de él son sus aspectos técnicos, estadísticos y físicos, con el objetivo de mantener y reforzar su carácter positivo.

El positivismo se expresó -y todavía se expresa en buena medida- en la academia con la ausencia del fenómeno deportivo como objeto de estudio desde la Sociología Política: no suele formar parte de los curriculum de las Escuelas de Sociología, ni ser motivo de análisis en los Centros e Institutos de Investigación Sociológica. Esta conducta es la consecuencia práctica del razonamiento positivista: como el deporte es síntesis de virtudes y perfección, no era ni es necesario estudiarlo, si es un fenómeno tan obviamente positivo, de hecho y de derecho provechoso, no tiene nada o muy poco que estudiarse en términos políticos, y mucho menos cuestionarse.

• Reconoce que el problema no es simplemente de dirigentes y fue esbozada en 2015 al analizar el escándalo de corrupción del fútbol por: BBC MUNDO: Considera que no se trata de un mero problema de corrupción, individual o de camarillas, sino de la anomia moral e institucional que ha caracterizado la operación global de la FIFA. Para Thomas Bach, Presidente del COI, es un problema estructural y no se resolverá simplemente con la elección de un nuevo presidente. Gianni Infantino al ser elegido Presidente de la FIFA en 2016, indicó que pretendía restaurar la imagen de la FIFA, se necesitaba implementar las reformas porque la manera en la que hemos vivido y percibido a la FIFA como organización en los últimos meses no puede continuar.