Guatemala: Extractivismo salvaje y represión para saquear tierras comunitarias

Guatemala

.

por KAJKOJ MÁXIMO BA TIUL

.

Sobre esto no nos queda la menor duda, sobre todo cuando nos enteramos, por un lado, del favoritismo a las élites económicas y políticas que tiene la Corte de Constitucionalidad al no aceptar los amparos que han presentado las comunidades para la devolución de sus tierras y territorios. Y por otro lado, el XXV Congreso Jurídico, convocado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, “Certeza Jurídica de la Propiedad Inmueble: Base del Desarrollo de Guatemala”, en el cual expondrán funcionarios y profesionales que tienen una relación profunda con el grupo criminal que ahora controla el Estado, como la Fiscal General, Consuelo Porras.

Por la forma como están actuando las fuerzas armadas y de seguridad en los territorios indígenas, pudiera ser que está en marcha una nueva doctrina militar y policial, en donde les podrían estar ensenando a la tropa y fuerzas de policía que el enemigo a vencer son las comunidades indígenas y no los miembros del crimen organizado. Eso quiere decir que se configura una forma de represión anticomunista, que no sólo ve como enemigo al periodista alternativo o jueces y fiscales contra corrupción, sino a pueblos, comunidades, líderes y lideresas, profesionales y quienes tienen como consigna disputarle al Estado y a los grupos de poder la tierra y el territorio, como un derecho histórico de los pueblos originarios. Por eso no es casual la supuesta pasividad y parsimonia con la que actúan, ante las demandas indígenas, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, los jueces en toda la región, la PDH, la PGN y otros entes que tienen como función hacer valer el principio constitucional del “Bien Común” y la “protección y vigilancia de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas”. Tampoco es casual la forma prepotente como los finqueros actúan dirigiendo los desalojos: “con Tomás no queremos hablar y no quiero tratos con él, con ustedes queremos hablar”,2 argumentaba la hija de un finquero al querer desalojar a una comunidad en la Sierra de las Minas.