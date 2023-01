Perú-Barcelona: Arte, Daniela Ortiz y La Rebelión de la Raíces

.

ARTES VISUALES /EXPOSICIONES

Daniela Ortiz. La Rebelión de la Raíces

Galería Àngels Barcelona

Pintor Fortuny, 27. Barcelona

Hasta el 5 de marzo de 2023

.

Daniela Ortiz : Contra los mecanismos de poder

por Conxita Oliver

13 Enero 2023

La galería Àngels Barcelona presenta La rebelión de las razas ; el reciente trabajo de Daniela Ortiz relacionado con actitudes y prácticas racistas y patriarcales, tanto históricas como contemporáneas. El fenómeno migratorio y su gestión por parte de los estados y sociedades ha sido uno de los temas centrales de sus proyectos. Sus investigaciones examinan el nacionalismo, las divisiones de clase y género y la construcción de la identidad a partir de los legados del colonialismo. A través de dos formatos, esta autora peruana narra historias de cómo animales y plantas tropicales, en alianza con comunidades del sur global, se rebelan contra los responsables del imperialismo. Mediante la pintura, la performance, la fotografía y el vídeo pone de manifiesto como en el Estado español y en Europa, a pesar de tener un discurso progresista ante el mundo, siguen vigentes leyes y normas que violentan a la persona migrante. Su activismo artístico se manifiesta como un detonador del pensamiento crítico y de acción.

Es muy perverso lo mucho que podemos llegar a olvidar la historia o silenciar las sombras de nuestra sociedad. Rodeados de referencias para conmemorar hechos que nos muestran como vencedores generosos, detrás se esconde la intolerancia hacia otros pueblos para conquistar pujanza y riquezas. Daniela Ortiz (Cuzco, Perú, 1985) pone de manifiesto la necesidad de utilizar el arte como un medio de denuncia hacia el discurso hegemónico. Sus planteamientos exploran narraciones de lucha contra los mecanismos de poder. La práctica artística le sirve para sus análisis políticos y sociales en una responsabilidad de militancia activa.

El artista genera narraciones visuales donde los conceptos de nacionalidad, racismo, clase social y género son entendidos de forma discrepante con el objetivo de analizar la soberanía expansionista, capitalista y patriarcal. Asimismo, ha desarrollado varios temas sobre la clase alta peruana y la relación de explotación con las trabajadoras domésticas. El proceso de creación de Daniela Ortiz está muy ligado a la vida cotidiana; las experiencias cercanas y las vivencias propias sobre el racismo y la xenofobia sistematizada, le ha facilitado plantear su compromiso con la lucha antirracista y anticolonial.

Colectivo Madrecita A sus 21 años, Daniela Ortiz decidió migrar a Europa de la que tenía una imagen idealizada. Esta visión cambió en la medida en que fue conociendo los abusos en las fronteras, la violencia de las deportaciones y la persecución de miles de emigrantes de países latinoamericanos y africanos. Daniela ha militado en varias organizaciones y ha luchado por el cierre de los Centros de Detención de Extranjeros. Tras ser madre, junto con otras compañeras, organizó el, para oponerse a la quita de custodia.

Sus recientes investigaciones abordan el sistema de control migratorio, su vínculo con el colonialismo y los mecanismos legales creados por las instituciones europeas para ejercer violencia contra las poblaciones inmigrantes. Los abusos perpetrados por el sistema y las muertes de personas, dentro de la Unión Europea, cuentan con la participación oficial y la indiferencia social. El aparato estatal impiden la plena identificación de estas personas, la empatía con ellas y su reconocimiento como ciudadanos/as, reiterando la vigencia de un dominio europeo que históricamente ha negado la igualdad al otro.

El pasado julio vio la fotografía de las parejas de los mandatarios en la cumbre de la OTAN en Madrid posando frente al Guernica, de Pablo Picasso; un monumental lienzo que denuncia la masacre contra la población vasca durante la Guerra Civil española. La artista peruana hizo pública una carta en la que reclamaba al Museo Reina Sofía que su obra Castas Blancas (2019) fuera retirada de la exposición Vasos comunicantes. Colección 1881-2021 . Consideraba «aberrante» que una pintura como la del Guernica -«pieza creada en respuesta a un bombardeo fascista»- fuera utilizada por «aquellas figuras políticas que deciden imponer la guerra a nivel global». Por último, no fue retirada.

En 2019 la Virreina, Centro de la Imagen (Barcelona) presentó la primera revisión antológica de su trayectoria que reunió a una selección de una treintena de proyectos realizados durante la última década. Se mostraron desde sus trabajos iniciales, que cuestionaban el Día de la Hispanidad en su triple acepción de efeméride colonial, exaltación bélica y onomástica de la supremacía blanca, hasta un conjunto de formulaciones que exploraban la violencia legalizada contra la población migrante, los privilegios de los “blancos” y las agresiones laborales de las clases altas a los obreros oprimidos. Daniela Ortiz indaga todos estos procesos e instituciones sobre las que se fundamenta el sistema de persecución, arrinconamiento y criminalización de las personas que padecen racismo.

Recientemente, su quehacer artístico se ha centrado en lo visual y manual a través de propuestas en cerámica, collage, dibujo y otros formatos como libros para niños, con la intención de alejarse de las estéticas eurocéntricas. En esta línea, La Rebelión de las Raíces reúne una serie de pinturas de pequeño formato y la producción de un vídeo con títeres. Este conjunto es heredero de la tradición religiosa de los exvotos pintados: láminas metálicas o de madera en las que se plasma una imagen y un texto para pedir un deseo. Concentradas en tres o cuatro viñetas que se convierten en peticiones y deseos, cuenta historias de cómo animales y plantas tropicales, ubicadas en jardines botánicos, invernaderos y zoos europeos, se rebelan contra los abusadores que les arrebataron y cautivaron. Son insubordinaciones en contra del orden establecido que conectan con formas de representación artística artesanal, derivadas de estéticas populares e indígenas.

Otra obra de la exposición es The Weeping Woods and the Okapi Resistence (El bosque llorador y la resistencia del okapi), un vídeo de un espectáculo de títeres, frente a un monumento que relata el colonialismo belga en el Congo. Comisionado por el Kunstenfestivaldesartes de Bruselas y dedicada a una audiencia infantil, la pieza tiene como protagonista a un okapi; un mamífero que vive en la República Democrática del Congo, así como otros animales representados en diferentes esculturas conmemorativas de Bruselas. La narración expresa la fuerza de la unión entre animales para abrirse caminos de libertad, subyugados y forzados a exhibirse en zoos europeos frente a la falsa promesa de protección. También comparte con el público el conjunto de títeres y el teatríno que apelan a la dimensión de la memoria oral.

Daniela Ortiz utiliza redes sociales como canales de difusión, no precisamente para hablar sobre sus obras, sino para poner de manifiesto los temas que ella ejercita: migración, ley de extranjería y racismo.

.

Daniela Ortiz. Marionetas y teatrino para el vídeo The Weeping Woods and the Okapi Resistence (El bosque llorador y la resistencia del okapi). @ Pol Masip

.

fuente: https://tempsarts.cat/arts-visuals/daniela-ortiz-contra-els-mecanismes-de-poder/

.

.

