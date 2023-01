.

“Una Inflación Galopante…”

Actualmente el equino se ve afectado por una Inflación galopante, cual febrícula creciente, irreversible, incontrolable y mortífera por intratable con los remedios económicos crecentistas al uso. Iniciado el declive extractivista definitivo de los recursos energéticos y de materiales de los que se nutre nuestra, ya limitada e insostenible, forma de vida en nuestro planeta finito; las fórmulas de intervención economicistas no pueden ya resolver el problema de la perenne escasez de oferta que viene para quedarse y acabar con los, ya míticos, ciclos económicos.

Ni ofrendando sacrificios de millones de personas trabajadoras inmoladas mediante el desempleo, lograrán que la disminución de la demanda que haga bajar momentáneamente los precios, impida la tan temible recesión que les imposibilite continuar aumentando sus beneficios empresariales in aeternum. Esto es así.

Y aunque siempre desde la ciencia económica han tratado a los asalariados como un factor prescindible para reconducir inestables variables económicas –las suyas- y restaurar supuestos equilibrios macroeconómicos según conveniencia –la de ellos-; esta manera de enfrentarse a los problemas de la gestión de recursos escasos en un planeta finito se ha acabado. Ya no sirve. Y lo saben.

Pero es mejor para ellos -los jinetes del “Capitalipsis”-, que no se sepa demasiado sobre dicha crisis energética y sus consecuencias. Mejor achacar la caída de la oferta a causas puntuales como la Covid o la Guerra de Ucrania, ajenas a las reales razones estructurales. Al menos mientras la población asume, se acostumbra y acepta la carestía y la precariedad como estado natural de esta nueva época que nos toca vivir y, además lo haga, sin preguntarse las causas de todas estas desgracias ni cuestionar su gestión institucional.

Lo proclamado en septiembre de 2022 por Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos -“Necesitamos que aumente el desempleo para luchar contra la inflación”- no es una dura medida impopular pero inevitable para controlar la subida de precios; sino, de nuevo, una clara decisión oligarca para trasladar sus efectos negativos exclusivamente a las clases populares. Como se ha hecho siempre desde los Bancos Centrales e Instituciones Económicas Nacionales e Internacionales, esto es, salvaguardar de la inflación a empresas, inversores y acreedores antes que a las personas asalariadas.

Como dijo en televisión en octubre pasado el presidente francés Emmanuel Macron: “No somos una economía administrada, no es el Estado el que decide los salarios”. [4] Esto es, el empleado o la jubilada no verá crecer su salario anualmente según el Índice de Precios al Consumo (IPC) pero sí lo harán las Obligaciones al Tesoro de los estados europeos y norteamericano para que no pierda valor el dinero de los inversores.