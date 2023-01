El poder real y la agonía de la América Latina

AGRONEGOCIO, LITIO Y DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONÍA

.

Por Silvana Melo

(APe) 06/01/2023

.

Las puertas del año que llegó, ya gastado por las olas polares en el norte y los oleajes de infierno en este sur, no conducen a los módicos paraísos con que está permitido soñar en ese tránsito. El 2023 encuentra a la América latina atravesada por el cambio brutal del clima, la extracción violenta de sus recursos naturales y el gobierno descarado del agronegocio y las multinacionales mineras.

Lula se asoma a su tercer gobierno –que parece que será más testimonial que transformador- con la iglesia evangélica, la policía bolsonarista y el agronegocio plantándole poder desde el parlamento y la calle. Argentina, con un gobierno que viajó en cinco minutos de las altas expectativas a la agonía de este fracaso, ya concedió abiertamente el poder político al poder real. Cuyos delegados más fieles asumirán, seguramente, en diciembre. La jefatura de asesores para el ex Ceo de Syngenta no envidia en absoluto al ex gerente de Monsanto que dejó su cargo para asumir el ministerio de Agroindustria en el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Una fotografía de cómo sucumbe la grieta ante la matriz productiva.