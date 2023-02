Defensor@s: Héroicidades (generalmente) olvidadas de nuestro tiempo

Casa-museo en recuerdo de Chico Mendes y su lucha, en el estado brasileño de Acre.

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN

David Roca Basadre

Escritor y periodista peruano

3/02/2023

Chico Mendes muestra cómo se extrae el caucho de un árbol para producir látex en julio de 1986.

Foto: Miranda Smith (CC BY-SA 3.0)

Fue asesinada en 2016, tras una intensa persecución que la obligaba a vivir escondida y con su familia exiliada. Su lucha no cedió en ningún momento. Se trataba no solo de alguna demanda por beneficios económicos, así fueran colectivos, sino de la preservación de una forma de vida y de relación con la naturaleza que sea sostenible y permita preservarla para los futuros hondureños. Desde 2022 es oficialmente heroína nacional, y su trayectoria marca la ruta de las políticas de su país.

Berta Cáceres en un fotograma del vídeo de homenaje por el premio póstumo Champions of Earth 2017, otorgado por la ONU.

En 2014 lideró una marcha de mujeres afrocolombianas de 350 kilómetros hasta Bogotá, la capital del país, para denunciar la destrucción de su entorno. Tras una intensa presión, lograron desactivar las actividades mineras destructivas en su territorio, que han desaparecido casi por completo. En 2018, Francia Márquez recibió el Premio Goldman. Declaró entonces: “Para mucha gente puede ser nada, pero para mí ese territorio, donde nos siembran el ombligo, es todo. Nuestros ancestros nos legaron estas tierras y no podemos ser mezquinos al no garantizar un espacio para nuestros hijos”.

Francia Márquez celebra la victoria en las elecciones colombianas del 19 de junio de 2022.

Retrato de Máxima Acuña en 2016. Foto: Earthworks (CC BY 2.0)

Como bien explica el ambientalista uruguayo, Eduardo Gudynas, recurriendo al vocablo Pachamama, propio de las comunidades andinas, “la Pachamama hace referencia al ambiente en el cual la persona está inserta. Aquí no aplica la clásica dualidad europea que separa la sociedad de la naturaleza, con dos dimensiones claramente distintas y separadas. En el mundo andino, esa distinción no existe ya que las personas son parte del ambiente, y su idea de ambiente no es solo biológica o física, sino que es también social. (…) esa interacción siempre ocurre desde una comunidad (…) que incluye también a seres vivos no humanos, como pueden ser animales o plantas, algunos elementos no vivos, en particular cerros o montañas, y a los espíritus de los difuntos”.