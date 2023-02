La democracia no ha fracasado, simplemente ya no existe

.

La democracia no ha fracasado, simplemente ya no existe

.

Mathew D. Rose

10/02/2023

.

El enfado por las revelaciones sobre el «Qatargate» fue sorprendente, ya que la corrupción en la UE es endémica. Lo que puede haber hecho que este caso fuera diferente es que todas las personas vinculadas a él se cuentan entre las supuestamente «buenas» de la clase política europea: socialdemócratas, el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y responsables de dos ONG humanitarias: «Lucha contra la impunidad» (“Fight Impunity”) y «No habrá paz sin justicia» (”No Peace Without Justice”) -nomen est omen – ambas repletas de actuales y antiguos «buenos» parlamentarios y funcionarios de la UE-. Ayer se retiró la inmunidad a otros dos parlamentarios socialdemócratas de la UE a los que la policía quería echar el guante. Al parecer, uno de los acusados está dispuesto a incriminar a otros «buenos» parlamentarios de la UE en un acuerdo para declararse culpable. El Qatargate ha puesto de manifiesto hasta qué punto se ha extendido la podredumbre en la democracia liberal europea.

Curiosamente, la corrupción sigue considerándose en Europa como una aberración maligna, y no como el elemento determinante de su política, que lo es. En la operación de limitación de daños llevada a cabo por la UE y los principales medios de comunicación tras el Qatargate, se habla, como siempre, de las ovejas negras. Sin embargo, nadie se hace la pregunta más básica: ¿De qué color es el rebaño?

Lo que también es inusual en este caso es que algunos de los autores podrían ser procesados. Esto no se debe al bajo nivel de tolerancia de la corrupción en las instituciones de la UE o en los gobiernos europeos. El magistrado belga que dirige la investigación ya está siendo presentado como un héroe -candidato a una serie de Netflix-, el lobo solitario que lucha por la justicia y la democracia europeas, que es lo que la UE dice estar haciendo. La propia oficina antifraude de la UE, la OLAF, con su presupuesto anual de 61 millones de euros, es únicamente otra de las instituciones de humo y espejos de la hipocresía de la UE.

Que Qatargate sea ahora de dominio público puede ofrecer consuelo a algunos, pero la corrupción sigue determinando la política en Europa. El Qatargate fue de una magnitud tan pequeña que ni siquiera puede considerarse la punta de un iceberg. Cada gran acontecimiento ofrece nuevos campos de beneficio verdaderamente masivos para la clase política, como es el caso de la Covid, Ucrania y la crisis climática. Mientras que los activistas climáticos exigen ingenuamente a los gobiernos que «sigan a la ciencia», la clase política europea tiene un objetivo diferente: «Seguir el dinero».

Quedémonos en el nivel superficial de la corrupción en Europa. Lo que ha ocurrido en Gran Bretaña en los últimos años sólo puede calificarse de «tsunami de corrupción». Durante la crisis de Covid se despilfarraron miles de millones, o mejor dicho, se enviaron a los bolsillos de los amigos, familiares y donantes del gobierno conservador a cambio de poco o ningún beneficio. Por supuesto, un cierto porcentaje fue a parar a los políticos y al partido conservador. Pero éste es sólo uno de los muchos casos. Parece que cada día salta a los titulares británicos un nuevo y alucinante escándalo de «sordidez», y ahí acaba todo. La sordidez se define como una actividad de bajo nivel moral y el bajo nivel moral no viola la ley. La corrupción sí. Así que no hay enjuiciamientos. Y casi todo el mundo en Europa estará de acuerdo en la baja calidad moral de la clase política, así que no pasa nada. De hecho, hay todo tipo de términos en inglés para evitar el uso del término corrupción -y los principales medios de comunicación hacen un uso liberal de ellos-, al igual que hay innumerables leyes y lagunas jurídicas que permiten la corrupción «legal», por no hablar de la integración de las fuerzas del orden, los fiscales y los jueces en este sistema de corrupción.

Alemania no es diferente de Gran Bretaña. También allí hubo políticos implicados en la adjudicación de contratos a sus amigos a cambio de comisiones ilegales. Los tribunales no encontraron delito alguno. Interesante es el hecho de que el actual canciller, Olaf Scholz, estuvo implicado en una estafa, «Cum Ex», que costó a Alemania y a otros estados europeos miles de millones de euros en ingresos fiscales perdidos. El caso de Scholz fue archivado por la fiscalía alemana, a la que el gobierno tiene autoridad para dictar directivas. El otro día ocurrió lo mismo con el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, acusado de haber recibido préstamos de un banco, al que hace favores ocasionales, en condiciones extremadamente generosas. En otras palabras, fue pura sordidez. No olvidemos tampoco que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibió su actual cargo al tener que ser sacada rápidamente de Berlín, ya que también ella, como ministra de Defensa, estaba envuelta en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un asunto de corrupción. Al menos, la persona adecuada acabó en el lugar adecuado.

De hecho, si hacemos un recorrido por la corrupción en los Estados miembros de la UE, las cosas no son diferentes. Incluso Escandinavia, que parecía estar relativamente libre de corrupción hace cinco años, no tiene ese estatus hoy en día. Con pocas excepciones, se puede afirmar fácilmente que la fuerza motriz de la clase política europea no es promover el bien común, sino sus propios intereses privados. Cuanto más asciende un político en la jerarquía, mayor es su valor de corrupción.

Su método es sencillo: utilizar las esperanzas y los sueños de los ciudadanos para ganarse una posición política privilegiada. Esto incluye una gran cantidad de señales de virtud. No habrá cambio político. Probablemente, no haya institución política que haya perfeccionado esto mejor que la UE, que se ha convertido en un centro «prêt-à-porter» de posturas morales.

Pero esto no es ni la mitad de la historia. Con respecto a la corrupción, cometemos un error cardinal, en el que nos alientan los medios de comunicación dominantes: vemos al receptor de la corrupción como el culpable. ¿Qué pasa con los que pagan los sobornos? Cuando Grecia se sumió en su crisis financiera en 2009 empezaron a destaparse muchos casos de corrupción. La mayoría implicaban a grandes empresas alemanas. Sin embargo, especialmente en Alemania, los griegos fueron retratados como venales y corruptos. En el otro lado estaba el virtuoso empresario alemán que se veía «obligado» a pagar sobornos para ganarse la vida «honradamente». Una víctima de la corrupción. Algo parecido a lo que ocurría hace un par de décadas, cuando las prostitutas eran perseguidas por la policía, pero no sus clientes o proxenetas. Incluso tenemos un nombre honorable para los proxenetas que sobornan a los políticos: lobbistas corporativos. Afirman que proporcionan a los políticos un asesoramiento significativo para ayudarles a tomar la decisión correcta, lo que siempre equivale a una maximización de los beneficios de sus clientes. Lo que ofrecen son sobornos y amenazas. La sociedad oligárquica europea se basa en la fuerza y el fraude.

Entonces, ¿quién soborna? Para tener una gran influencia política se necesitan importantes sumas de dinero. En el caso del Qatargate, del que los políticos de la UE afirman que fue un asunto mucho menor y que no tuvo influencia política real, se descubrió más de un millón de euros en efectivo en las residencias de los acusados. Se trataba simplemente de billetes que estaban tirados por ahí. No sabemos cuánto no se descubrió, ni tampoco aparecen en estas sumas las numerosas comodidades como viajes en primera clase, cenas y regalos. Se trata de recursos monetarios que los ciudadanos normales no pueden permitirse. Más allá de las grandes corporaciones, el 1%, y en un caso como el Qatargate, los estados nacionales, nadie más puede. Esto es algo que hacen sistemáticamente.

De hecho, las grandes corporaciones y los ricos determinan las políticas europeas. Las decisiones geopolíticas siguen siendo dictadas por Estados Unidos, pero incluso éstas son establecidas en Estados Unidos por intereses corporativos. Es fascinante que la gente no se pregunte por qué el calentamiento climático, incluidas las emisiones de CO2, sigue aumentando en Europa, al igual que la desigualdad y la pobreza, la injusticia fiscal, el deterioro de la sanidad y la educación públicas, el ataque a la libertad de prensa; de hecho, todas las cosas que son aspectos fundamentales de lo que llamamos bien común están empeorando inexorablemente. Los gobiernos europeos y la clase política nos dicen que todo va mejor. No es así.

Esto nos devuelve a la pregunta básica de «Cui Bono?» (¿A quién beneficia?). Lo que está aumentando son los beneficios empresariales y la riqueza privada del percentil más alto, las élites. Esto no se debe a que sean terriblemente listos, como nos aleccionan ellos y los medios de comunicación dominantes. Es porque dictan las reglas. Mejor dicho, las compran.

Lo curioso es que esto es de dominio público, al igual que el cambio climático. Se requiere un esfuerzo personal para ocultarse a uno mismo esta realidad. ¿Por qué y cómo lo hace la gente? Una razón es que estamos socializados con un ideal de democracia. Se celebra a diario en los principales medios de comunicación. Como describió metafóricamente Josep Borrell, el pseudo ministro de Asuntos Exteriores de la UE (culpable él mismo de tráfico de información privilegiada): nuestra democracia es lo que nos diferencia a los humanos europeos de las bestias «de la jungla». Es la prueba de nuestra superioridad moral y excepcionalidad sobre el resto de la humanidad. Defendemos la batalla existencial entre democracia y autoritarismo. Todo es muy sencillo: nosotros somos buenos, ellos son malos. Poner esto en tela de juicio simplemente no es posible para muchos ciudadanos, incluida gente «supuestamente» de izquierdas. Su concepción del mundo desde la más tierna infancia se desintegraría. ¿Qué pasaría con todas esas peticiones firmadas, manifestaciones a las que se asiste, donaciones a ONG (muchas de las cuales están financiadas principalmente por la UE o los gobiernos nacionales europeos) que prometen hacer grandes cambios, pero que acaban en mejoras microscópicas? Significaría que cuando uno va a votar, sabe que nada va a cambiar: Italia es un caso de manual. Cuando se presenta una alternativa posible, como fue el caso de Bernie Sanders y Jeremy Corbyn, los mismos intereses utilizaron su dinero para impedirlo, no Putin o China. Tener que admitir esto es algo verdaderamente existencial. En esencia, la democracia en Europa es un mito similar a la creencia de que la realeza es de algún modo especial. Sin embargo, la gente parece querer -necesitar- creer en ellos.

Luego está la cuestión de la conciencia de clase. Gran Bretaña está pasando ante nuestros ojos de una economía fallida a una sociedad fallida debido a los políticos corruptos de los conservadores, pero también de los liberaldemócratas y los laboristas, que venden las decisiones políticas al mejor postor. Pero si preguntamos a cualquiera de los estridentes fanáticos de «The Guardian», liberales de clase media metropolitana, cuál es la causa, responderán el Brexit. En este caso, sus subordinados sociales habían comprendido la crisis política de su nación y habían ejercido su opción democrática (cuyo permiso es considerado por la mayoría de la clase dirigente británica como el mayor error político del siglo) para detener la podredumbre. El antagonismo de clase es, obviamente, otra fuerza muy poderosa que triunfa sobre la razón.

Luego está la política identitaria, muy alentada por la clase política, que se concentra en los individuos y sus agendas privadas mientras da la espalda a los movimientos colectivos por el cambio social. Reniega de la clase y del colectivismo en favor de un grupo de interés específico, enfrentando a unos contra otros, ignorando que su democracia se ha ido al garete.

Con el consumismo quizá hayamos llegado a otro elemento crucial. Con respecto a la política, al igual que con el cambio climático, muchos europeos creen que no tienen nada que ganar y todo que perder. El estilo de vida del Jardín Europeo de Borrell está amenazado, por líderes y estados autoritarios extranjeros (hoy nuestros amigos, mañana nuestros enemigos), refugiados de piel oscura, radicales que reclaman justicia social, activistas climáticos, pobres que quieren robarles lo que tienen o impedirles tener más. Mejor unirse a las mentiras y a la hipocresía: «Dios, sácame de esta y deja que la escoria y la próxima generación sufran las consecuencias».

Por otro lado, también llega un momento en que la gente tiene la sensación de que ya no tiene nada que perder de su clase política. Hasta ahora, este tipo de acontecimientos han sido relativamente aislados en Europa. Lo vimos en Grecia en 2015, cuando sus ciudadanos votaron masivamente para rechazar la destrucción financiera de la soberanía griega por parte de la UE (y como era de esperar, su clase política traicionó su mandato democrático). Lo vimos en 2018 con los «Gilets Jaunes» en Francia, y de nuevo con la candidatura de Jeremy Corbyn a primer ministro, que su propio partido saboteó para impedir el cambio popular en Gran Bretaña. Lo vimos cuando el movimiento climático renunció a los políticos y se pasó a la desobediencia civil y la acción directa. De nuevo estamos viendo grandes movimientos populares con las huelgas masivas en el Reino Unido por mejoras salariales y de las condiciones laborales, pero también las protestas en Francia contra la mayor degradación de su sistema de pensiones. Pero el sistema oligárquico ha sido capaz de hacer frente a todo ello, hasta ahora, con bastante facilidad. El dinero puesto en los bolsillos adecuados de las personas adecuadas ha demostrado ser una excelente inversión.

Todos los sistemas políticos dominantes han acabado derrumbándose, como lo hará éste. Esto puede venir de la agitación interna, de fuerzas externas o del colapso climático. Sin embargo, lo que podemos hacer mientras tanto es dejar de tomarnos en serio la «democracia liberal» y enfrentarnos a la realidad política de nuestra sociedad, por aterradora que sea. No es que la democracia haya fracasado, simplemente ya no existe. La clase política y sus pagadores oligárquicos no están ahí para promover nuestros intereses, únicamente los suyos. Sólo nos tenemos los unos a los otros, pero ¿acaso la sociedad no consiste en que la gente se organice para avanzar?

.

Mathew D. Rose es periodista de investigación especializado en delincuencia política organizada en Alemania y editor de Brave New Europe.

.

.

.

también editado en https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=11604

.