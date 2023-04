Usos de la tierra: alternativas de acción climática

.

Los ecosistemas son especialmente eficientes a la hora de absorber y almacenar grandes cantidades de CO 2 de la atmósfera. Amortiguan más de la mitad de lo que emitimos a la vez que regulan la temperatura, el ciclo hidrológico y albergan una biodiversidad extraordinaria que a su vez los hace funcionar. La acaparación de ecosistemas por expansión de la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades extractivas pone en riesgo su estructura y funcionamiento. Su degradación no solo compromete el mantenimiento de la biodiversidad y la capacidad de absorber CO 2 , sino que también libera una gran cantidad de carbono almacenado con el paso del tiempo en la vegetación, el suelo y sedimentos marinos. Casi la mitad de las emisiones del sector provienen de la deforestación y cambios de uso del suelo.

La restauración, además, contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático y a la mejora de los medios de vida a través de beneficios en la salud, sociales y económicos.Los beneficios climáticos de esta medida, sin embargo, no son inmediatos y sólo tendrán éxito si los ecosistemas son funcionales en sus procesos. El informe del panel climático de la ONU también señala que la reforestación o la producción de cultivos de biomasa pueden competir con la producción de alimentos y tener impactos socioeconómicos y ambientales adversos en los medios de vida locales, incluyendo la seguridad alimentaria e hídrica, la pérdida de biodiversidad, especialmente si se implementan a gran escala y con acaparamiento de tierras. Es importante recordar que las medidas de mitigación del sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra no pueden compensar las reducciones de emisiones retrasadas en otros sectores.