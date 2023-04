Chile, Estado Policial I: de la mano de Boric camina la manu militari

30/03/2023

La aprobación de la ley en la Cámara Baja no estuvo exenta de polémica. Y es que fueron 25 votaciones en particular en las que el oficialismo se fragmentó particularmente entre frenteamplistas y comunistas. La manzana de la discordia fue el artículo que apunta a la «legítima defensa privilegiada» y al uso de la fuerza de Carabineros, lo que divide a los partidos oficialistas. Sin embargo, finalmente, la iniciativa se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

Para el diputado Matías Ramírez, la Ley Nain-Retamal, «es una ley que debilita la democracia y que se ha legislado en base al fragor de la situación que se está viviendo». Y si bien lamentó la muerte de la sargento Olivares, sostuvo que este tipo de soluciones no aborda la problemática. «La aprobación de esta ley no hubiese cambiado el escenario en que fallecieron ninguno de los carabineros que dieron nombre a estos proyectos y esperamos que en el Senado el Gobierno pueda incorporar las indicaciones que se ha comprometido».

También justificó su voto en contra la diputada Claudia Mix, quien si bien lamentó la muerte de la sargento Olivares, así como de otros cientos de policías y víctimas de la delincuencia, se mostró segura de que nadie está a favor de la violencia. Sin embargo, «aclaremos que esto no es una decisión entre buenos y malos. No le mientan a la gente. Yo también quiero legislar para darle mayor seguridad a la población, pero este proyecto lejos de brindar mayor seguridad, atenta contra el orden democrático y los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la actual Constitución», comentó.

«El aumento de penas no soluciona la criminalidad ni la sensación de inseguridad de la gente. Destinar más recursos públicos a la construcción de cárceles no soluciona el problema de fondo. Se sabe que la cárcel es una escuela del delito. El día de mañana, lo que hoy parece tan popular, atentará contra la seguridad y los derechos de todas y todos y por eso voté en contra», concluyó.

El diputado Andrés Longton (RN) manifestó: «Que no tenga que morir ningún policía más, ningún carabinero más, para tener sentido de humanidad y empatía y sacar adelante con amplia mayoría proyectos que protejan y le den más facultades a nuestras policías». En ese sentido, se refirió a la salida de la oposición de la mesa de seguridad establecida antes de los indultos presidenciales de fin de año. «¿Por qué nos salimos de la mesa de seguridad? Porque hay una parte de este Congreso que no está por aprobar este tipo de proyectos y hoy quedó demostrado, queriendo votar contra la legitima defensa privilegiada, que no haya pena agravada para quienes ataquen a nuestras policías, y que no se expulse a migrantes que ataquen a nuestras policías». Ese tipo de cosas, afirmó, «generan la desconfianza de la ciudadania».