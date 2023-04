E$paña: Informe denuncia abuso laboral en plantaciones de Andalucía

Según Jasmine Owens, una de las autoras del informe, esta situación no se refiere a una “única granja” o a un “proveedor ocasional”, sino que es una práctica “muy extendida en las principales áreas de exportación”.

Los propios trabajadores confirmaron que sus pagas no alcanzan los mínimos legales establecidos en España. Una marroquí de 53 años llamada Aziza, que carece de documentación legal, recordó que durante el año pasado había conseguido trabajo en las granjas a cambio de un jornal de 40 euros, lo que está por debajo del salario legal por día, que es de 51,15 euros. “Como no tengo papeles, no tengo derecho a presentar una queja”, explicó.